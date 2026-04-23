هر شناوری که قصد مین‌گذاری در این مسیر راهبردی داشته باشد، منهدم کنند

رئیس‌جمهور ایالات متحده با اعلام تسلط کامل بر تنگه‌ی هرمز، به نیروی دریایی این کشور دستور داد هر شناوری را که قصد مین‌گذاری در این مسیر راهبردی داشته باشد، هدف قرار داده و منهدم کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که به نیروهای دریایی این کشور فرمان داده است هر قایق یا شناوری را که برای مین‌گذاری در تنگه‌ی هرمز تلاش کند، منهدم کنند. این اقدام به‌عنوان گامی در راستای افزایش فشارها بر ایران و با هدف باز نگه داشتن این آب‌راه راهبردی صورت می‌گیرد.

دونالد ترامپ، روز پنج‌شنبه، ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت: «به نیروی دریایی ایالات متحده دستور داده‌ام هر شناوری را که اقدام به کاشتن مین در تنگه‌ی هرمز کند، بدون توجه به کوچک یا بزرگ بودن آن، درهم بشکنند.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده در پیام خود بر ضرورت برخورد قاطع با این وضعیت تأکید کرد و اظهار داشت که نباید هیچ‌گونه تردیدی در اجرای این فرمان صورت گیرد. وی همچنین خاطرنشان کرد که کشتی‌های مین‌روب آمریکایی در حال حاضر مشغول پاک‌سازی این تنگه هستند و واشنتن اکنون کنترل کامل تنگه‌ی هرمز را در اختیار دارد.

این تصمیم جدید دونالد ترامپ در چارچوب تشدید تنش‌های میان واشنتن و تهران اتخاذ شده است؛ به‌ویژه پس از آنکه وی تصریح کرد ایالات متحده تسلط کامل بر تنگه‌ی هرمز را به دست گرفته است و تا زمان دستیابی به یک توافق جدید، اجازه‌ی تردد به کشتی‌ها را نخواهد داد.