سفیر آمریکا: ترکیه شریک اصلی ایالات متحده برای استقرار صلح در منطقه است

تام باراک، سفیر ایالات متحده در آنکارا و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، اعلام کرد واشینگتن در پی استقرار صلح در منطقه از طریق "قدرت" است و ترکیه در این مسیر یک "شریک کلیدی" خواهد بود. وی، همچنین از احتمال قریب‌الوقوع حل مشکل سامانه موشکی S-400 و بازگشت ترکیه به پروژه جنگنده‌های F-35 خبر داد.

امروز پنج‌شنبه، ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، تام باراک در گفتگو با شبکه "فاکس نیوز" اظهار داشت که دولت آمریکا مایل است ترکیه مجدداً به برنامه F-35 بپیوندد. وی تاکید کرد که چالش مربوط به سامانه روسی S-400 می‌تواند ظرف چند ماه آینده برطرف شود. باراک تحقق این امر را مرهون روابط شخصی مستحکم میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه دانست.

وی، تصریح کرد که بر اساس قوانین ملی ایالات متحده، می‌توان کارایی سامانه S-400 در خاک ترکیه را به گونه‌ای رسماً پایان داد که هیچ تهدیدی متوجه فناوری‌های آمریکایی نشود. به گفته این دیپلمات ارشد، این اقدام راه را برای بازگشت ترکیه به پروژه‌های نظامی مشترک و کاهش نفوذ روسیه هموار می‌کند.

سفیر آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به تنش‌های میان لبنان و اسرائیل اشاره کرد و گفت آتش‌بس کنونی "موقت و شکننده" است و فقدان اعتماد میان طرفین مشهود است. وی افزود: هدف ما نابودی حزب‌الله نیست، بلکه باید از حمایت‌های ایران از این سازمان جلوگیری شود.

باراک همچنین خاطرنشان کرد که واشینگتن میان شاخه سیاسی حزب‌الله در دولت و پارلمان با شاخه نظامی آن تمایز قائل است.