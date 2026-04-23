پنتاگون میگوید نیروهای آمریکایی یک نفتکش حامل نفت ایران را توقیف کردند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت جنگ ایالات متحده، امروز پنجشنبه ۲۳ آوریل، اعلام کرد که نیروهایش در اقیانوس هند یک کشتی را که از ایران حمایت مالی میکرد توقیف کردند.
وزارت جنگ ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "نیروهای آمریکایی شبانه کشتی بدون تابعیت تحریم شده M/T Majestic X که نفت ایران را در اقیانوس هند حمل میکرد، توقیف کردند.»
همچنین میافزاید که ایالات متحده "برای مختل کردن شبکههای غیرقانونی و توقیف کشتیهایی که از ایران حمایت مالی میکنند، به اجرای قوانین دریایی جهانی ادامه خواهد داد."
این پست شامل تصاویری از پرسنل نظامی ایالات متحده بود که از هلیکوپترها بر روی عرشه یک نفتکش بزرگ فرود میآمدند.
طبق این پست، این عملیات در حوزه مسئولیت فرماندهی هند و اقیانوسیه ایالات متحده (INDOPACOM) انجام شد.
وزارت جنگ روز سهشنبه اعلام کرد که نیروهایش کشتی «بدون تابعیت و تحت تحریم» M/T Tifani را توقیف کردهاند. به گفته شرکت اطلاعاتی Vanguard Tech، کشتی Tifani یک «تانکر با پرچم بوتسوانا» است و در اقیانوس هند توقیف شده است.