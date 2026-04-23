وزارت برق دولت اقلیم کوردستان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که با پیشرفت چشمگیر پروژه "روناکی"، تاکنون حدود ۵.۵ میلیون نفر در سراسر اقلیم کوردستان از نعمت برق شبانه‌روزی (۲۴ ساعته) بهره‌مند شده‌اند.

وزارت برق امروز پنج‌شنبه گزارش داد، بیش از ۸۵ درصد از جمعیت اقلیم کوردستان تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند. در همین راستا، برق تمامی شهرهای زاخو، سوران، راپرین، پیرمام، آکری، سمیل و کویه به صورت کامل ۲۴ ساعته شده است.

وزارت برق تأکید کرد که تمامی مشترکان خانگی در مناطق تحت پوشش، در دوره گذار به تعرفه‌های جدید، از تخفیف‌های پلکانی ۵۰٪، ۲۵٪ و ۱۵٪ در قبض‌های سه ماهه نخست خود بهره‌مند خواهند شد.

آمارها نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۵ هزار و ۹۰۰ ژنراتور محلی (حدود ۸۵٪ از کل ژنراتورهای فعال) خاموش شده‌اند. دولت اقلیم کوردستان در نظر دارد این رقم را تا پایان سال جاری میلادی به بیش از ۷ هزار ژنراتور برساند تا آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی ناشی از سوخت گازوئیل به حداقل برسد.

لازم به ذکر است پروژه استراتژیک "روناکی" در نوامبر ۲۰۲۴ توسط مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با هدف تأمین برق پایدار برای تمام بخش‌های خانگی و تجاری تا پایان سال ۲۰۲۶ کلید خورد و در ماه مه همان سال به تصویب هیئت وزیران رسید.