اعلام شرایط جدید ایران برای تردد کشتیها در تنگهی هرمز
بانک مرکزی ایرانی میگوید هزینهها تنها از کشتیهای دارای مجوز و بهصورت نقدی دریافت میشود
بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای، از سازوکارهای جدید ناظر بر فعالیتهای بازرگانی در تنگهی هرمز پرده برداشت. بر اساس این اطلاعیه، عوارض تردد در این آبراههی راهبردی تنها شامل کشتیهایی خواهد شد که پیشتر مجوزهای قانونی لازم برای عبور را دریافت کرده باشند.
این نهاد مالی در تشریح جزئیات مصوبه جدید تصریح کرد: «درآمدهای حاصل از حق عبور کشتیها از تنگهی هرمز، در ازای ارائهی خدمات امنیتی است و این مبالغ صرفاً بهصورت نقد دریافت خواهد شد.» در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است که میزان عوارض تحمیلی بر کشتیها ثابت نیست و بسته به نوع و حجم کالاهای ترانزیتی، تغییر خواهد کرد.
شایان ذکر است که در پی حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران، تهران تنگهی هرمز را بهروی کشتیهای تجاری مسدود کرد. اگرچه پس از برگزاری یک دور مذاکره در پاکستان، این مسیر راهبردی بهمدت ۲۴ ساعت بازگشایی شد، اما متعاقباً توسط سپاه پاسداران بار دیگر مسدود گردید. انسداد این آبراهه که مسیر عبور ۲۰ درصد از تجارت نفت جهان است، جهش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی را به دنبال داشته است.
در واکنش به بستن این تنگه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تحریمهای گستردهی دریایی را علیه ایران وضع کرده و از تردد کشتیهای تجاری متعلق به تهران جلوگیری میکند. این اقدام منجر به توقف کامل روند صادرات محصولات نفتی ایران شده و تنشها در منطقه را وارد فاز جدیدی کرده است.