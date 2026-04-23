دیپلمات پاکستانی: مذاکرات میان ایران و آمریکا با بنبست جدی روبرو است
واشینگتن این وضعیت را «آخرین فرصت» برای تهران توصیف کرده است
علیرغم تلاشهای اسلامآباد برای میانجیگری و میزبانی از هیئتهای مذاکرهکننده، اختلافات عمیق بر سر تحریمهای دریایی مانع پیشرفت گفتگوها شده و واشینگتن این وضعیت را «آخرین فرصت» برای تهران توصیف کرده است.
یک دیپلمات پاکستانی روز پنجشنبه، ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفتگو با شبکههای «العربیه» و «الحدث» فاش کرد که با وجود تلاشهای گستردهی پاکستان برای نزدیک کردن دیدگاههای ایالات متحده آمریکا و ایران، روند مذاکرات با بنبستی عمیق مواجه شده و پیشرفت در این مسیر «بسیار ناچیز» است.
این مقام دیپلماتیک با اشاره به اینکه هنوز سخنی از لغو کامل گفتگوها به میان نیامده، تأکید کرد که روند مذاکرات عملاً مختل شده است. به گفتهی وی، ایران به مقامات اسلامآباد اطلاع داده است که تحریمهای اعمال شده علیه این کشور، مانع اصلی حضور در میز مذاکره است. در مقابل، واشینگتن همچنان بر تداوم تحریمهای دریایی علیه ایران پافشاری میکند.
این دیپلمات پاکستانی تصریح کرد که تداوم گفتگوها مستلزم انعطاف و امتیازدهی متقابل از سوی تهران و واشینگتن است. وی افزود: «ما در تلاش هستیم ایران را متقاعد کنیم تا به منظور تسهیل در روند کاهش تحریمهای دریایی، در نشست اسلامآباد حضور یابد.»
پیش از این نیز یک مقام مسئول پاکستانی تأیید کرده بود که تماسها با طرف ایرانی ادامه دارد، اما هنوز پاسخ نهایی از سوی تهران دریافت نشده است.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا دو روز پیش تصمیم گرفت آتشبسی را که از بامداد ۸ آوریل (۱۹ فروردین) آغاز شده بود، تمدید کند. هدف از این اقدام، ایجاد فضای بیشتر برای راهکارهای دیپلماسی اعلام شده است؛ با این حال، واشینگتن هشدار داده است که این «آخرین فرصت» تهران برای ارائهی پاسخی منسجم یا پیشنهادی روشن در قبال خواستههای آمریکا خواهد بود.