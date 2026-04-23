ترامپ: زمان به نفع ایران نیست
اسرائیل آغاز جنگ گسترده و تخریب زیرساختهای انرژی ایران را به «چراغ سبز» آمریکا مشروط کرد
در حالی که مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر وحدت داخلی و آمادگی دفاعی تأکید میکنند، وزیر دفاع اسرائیل آغاز جنگ گسترده و تخریب زیرساختهای انرژی ایران را به «چراغ سبز» آمریکا مشروط کرد.
در پی اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتگو با شبکهی «اماسانبیسی» (MSNBC) مبنی بر وجود شکافهای داخلی و وضعیت بحرانی در ایران، مقامات ارشد جمهوری اسلامی با انتشار پیامهایی بر اتحاد لایههای مختلف حاکمیت تأکید کردند. دونالد ترامپ مدعی شده بود که ایران دیگر توان تهدید کسی را ندارد و بهدلیل هرجومرج داخلی و از دست دادن بخشی از رهبران خود، در موضع ضعف قرار گرفته است.
در واکنش به این سخنان، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی مشترک در شبکهی اجتماعی ایکس اعلام کردند: «در ایرانِ ما، تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ ما با همبستگی مردم و دولت، ایرانی و انقلابی هستیم و با پشتیبانی کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوزان را پشیمان خواهیم کرد.»
همزمان، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوهی قضائیه، مفاهیم تندرو و میانهرو را واژگانی برساختهی ادبیات سیاسی غرب دانست و تأکید کرد که تمامی اقشار جامعه تحت فرمان رهبری متحد هستند. همچنین مجید موسوی، جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، با اشاره به شکست دشمن در میدان جنگ، نسبت به تلاش برای ایجاد ناآرامی در خیابانهای ایران هشدار داد.
در جبههای دیگر، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، تهدیدات تندی را علیه تهران مطرح کرد. کاتس با توصیف رهبران ایران به عنوان «مهندسان پروژهی نابودی اسرائیل»، اظهار داشت که ارتش این کشور آمادگی دارد در صورت دریافت چراغ سبز از سوی واشینگتن، جنگ علیه ایران را آغاز کند.
وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد: «برای بازگرداندن ایران به عصر حجر، باید تأسیسات اصلی انرژی و برق این کشور نابود شود.» وی همچنین خاطرنشان کرد که هدف قرار دادن تمامی زیرساختهای اقتصادی و ملی ایران در دستور کار قرار دارد.
دونالد ترامپ نیز روز پنجشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در پیامی در پلتفرم «تروث سوشیال»، گزارشهای برخی رسانهها مبنی بر اشتیاق وی برای پایان سریع تنش با ایران را رد کرد. رئیسجمهور آمریکا با انتقاد شدید از عملکرد رسانههایی مانند نیویورک تایمز و سیانان، تصریح کرد که هیچ فشاری را برای توافق احساس نمیکند.
ترامپ در نوشتار خود تأکید کرد: «من بیش از هر کس دیگری زمان در اختیار دارم، اما زمان برای ایران در حال از دست رفتن است.» وی مدعی شد که توان دریایی، هوایی و سیستمهای پدافندی ایران بهشدت آسیب دیده و تحت تحریمهای سنگین، وضعیت این کشور وخیمتر خواهد شد. او تأکید کرد که تنها زمانی توافق صورت خواهد گرفت که برای آمریکا، متحدانش و جهان مناسب باشد.
این تنشهای لفظی در حالی تشدید میشود که دونالد ترامپ در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، از برقراری یک آتشبس ۱۰ روزه میان اسرائیل و لبنان خبر داده بود. این اقدام که پس از نشست سفیران دو کشور در واشینگتن حاصل شد، نخستین گفتگوی مستقیم طرفین پس از چندین دهه محسوب میشود؛ کشورهایی که از سال ۱۹۴۸ میلادی به لحاظ قانونی در وضعیت جنگی بهسر میبرند. هدف از این آتشبس، ایجاد فرصتی برای رایزنیهای دیپلماتیک و ارسال کمکهای بشردوستانه اعلام شده است.