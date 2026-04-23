قارچ سمی اعضای یک خانواده‌ را راهی بیمارستان کرد

2 ساعت پیش

یازده تن از اعضای یک خانواده در روستای «بناوی» از توابع بخش خلیفان، به دلیل مصرف قارچ سمی مسموم شده و هم‌اکنون در بیمارستان «آشتی» تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

کاروان شیروان، مدیر بیمارستان خلیفان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که عصر روز پنج‌شنبه ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، ابتدا ۸ عضو یک خانواده با علائم مسمومیت به بخش فوریت‌های پزشکی این بیمارستان منتقل شدند. وی افزود که پس از مدتی، ۳ نفر دیگر از اعضای همان خانواده نیز با علائم مشابه مراجعه کردند. مصدومان پس از دریافت درمان‌های اولیه و پایداری نسبی وضعیت سلامت، جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان «آشتی» در سوران اعزام شدند.

بر اساس سوابق ثبت‌شده در بیمارستان خلیفان، سن آسیب‌دیدگان بین ۱۰ تا ۳۶ سال است که در میان آن‌ها سه کودک ۱۰ ساله نیز دیده می‌شود. کاروان شیروان ضمن هشدار به شهروندان در خصوص پرهیز از مصرف قارچ‌های خودرو و مشکوک، تأکید کرد: «از عموم مردم درخواست می‌شود در صورت بروز هرگونه علائم مانند شکم‌درد پس از مصرف قارچ، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از خطرات جانی احتمالی جلوگیری شود.»

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که روز گذشته، چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) نیز، شمار شهروندانی که در منطقه‌ی زاخو به دلیل مصرف ساندویچ دچار مسمومیت شده بودند، به ۱۲۰ نفر رسید که نشان‌دهنده‌ی ضرورت افزایش نظارت‌های بهداشتی در منطقه است.