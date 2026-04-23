ایران می‌گوید، اقدام ما در تنگه‌ی هرمز صیانت از امنیت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از این آبراهه‌ی راهبردی است

3 ساعت پیش

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران با دفاع از محدودیت‌های اعمال‌شده در تنگه‌ی هرمز، این اقدامات را واکنشی قانونی برای صیانت از امنیت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از این آبراهه‌ی راهبردی دانست.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، روز پنج‌شنبه ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در یک نشست خبری اعلام کرد که تدابیر اتخاذشده در قبال تنگه‌ی هرمز از منظر حقوقی کاملاً مشروع است. وی تأکید کرد که ایران به‌عنوان یک کشور ساحلی، در صورت به خطر افتادن امنیت ملی، حق قانونی خود می‌داند که اقدامات لازم را برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این گذرگاه انجام دهد.

اسماعیل بقایی در ادامه‌ی توضیحات خود افزود: «این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده است که ایران در طول ۳۰ تا ۴۰ روز نبرد، به دلیل سوءاستفاده از این مسیر، متحمل خسارات بسیار سنگینی شده است.» وی خاطرنشان کرد که هدف از این اقدامات، دستیابی به مکانیسمی است که عبور و مرور ایمن و پایدار را تضمین کرده و سطح مسئولیت‌پذیری در مدیریت این آبراهه‌ی راهبردی را ارتقا بخشد.

در پی حملات ایالات متحده‌ی آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران تنگه‌ی هرمز را به روی کشتی‌های تجاری مسدود کرد. اگرچه پس از برگزاری یک دور مذاکره در پاکستان، این آبراهه به مدت ۲۴ ساعت بازگشایی شد، اما متعاقباً توسط سپاه پاسداران مجدداً مسدود گردید. این انسداد به دلیل عبور ۲۰ درصد از تجارت نفت جهان از این مسیر، منجر به افزایش چشمگیر قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. در مقابل، دونالد ترامپ با اعمال محاصره‌ی دریایی علیه ایران، مانع از تردد کشتی‌های تجاری این کشور شده که عملاً صادرات محصولات نفتی ایران را با بن‌بست مواجه کرده است.