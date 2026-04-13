دونفر در ذیقار براثر ابتلا به تب خونریزی دهنده(تب کریمهی کنگو) جان باختند
ثبت ۹ مورد ابتلا به تب خونریزیدهنده در ذیقار
مقامات بهداشتی استان ذیقار با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به تب خونریزیدهنده، (تب کریمهی کنگو) نسبت به پیامدهای خطرناک نگهداری دام در مناطق شهری و رعایت نشدن اصول بهداشتی به شدت هشدار دادند.
یک منبع مطلع در استان ذیقار اعلام کرد که طی روزهای گذشته، ۹ مورد ابتلا به بیماری تب خونریزیدهنده (تب کریمه کنگو) در این استان به ثبت رسیده و خطرات ناشی از شیوع آن رو به افزایش است. این منبع تصریح کرد: «از مجموع ۹ فرد مبتلا به این بیماری، ۲ نفر جان خود را از دست دادهاند.» وی همچنین افزود که نهادهای ذیربط، اتخاذ تدابیر قانونی و بهداشتی لازم را برای جلوگیری از گسترش این بیماری کشنده آغاز کردهاند.
عوامل اصلی شیوع بیماری و هشدارهای دامپزشکی
علی حمود، رئیس بیمارستان آموزشی دامپزشکی ذیقار، با هشدار نسبت به افزایش خطرات شیوع تب خونریزیدهنده، عوامل اصلی بروز این بحران را در چند محور تشریح کرد. وی تداوم نگهداری دام در مرکز شهرها، بیتوجهی به اجرای قانون ممنوعیت چرای دام (مصوب ریاست شورای وزیران)، و درهمآمیختگی محیطهای روستایی و شهری بهویژه در محلههای حاشیهنشین را از دلایل اصلی انتقال آسان بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان دانست.
رئیس بیمارستان دامپزشکی ذیقار همچنین خاطرنشان کرد که انباشت زباله در محلهها، دامداران را ترغیب میکند تا احشام خود را برای چرا به مناطق مسکونی بیاورند که این امر احتمال ابتلا به ویروس را چند برابر میکند. علی حمود با انتقاد شدید از برخی قصابیها که بدون رعایت دستورالعملهای بهداشتی اقدام به ذبح دام در مقابل مغازههای خود میکنند، این اقدام را تهدیدی واقعی برای سلامت عمومی توصیف کرد. وی در پایان یادآور شد که اجرای قوانین و مقررات بازدارنده با موانع اجتماعی و عشایری روبهرو است و نبود کشتارگاههای مدرن و استاندارد به عنوان جایگزینی برای ذبح بهداشتی، این بحران را تشدید کرده است.