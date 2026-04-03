سازمان بهداشت جهانی درباره «حملات متعدد به بهداشت» در ایران هشدار داد

2026-04-03 14:02

اربیل (کوردستان۲۴) سازمان بهداشت جهانی، امروز جمعه ۳ آوریل، ضمن ادای احترام به موسسه پاستور در پایتخت ایران که در یک حمله هوایی نابود شد، درباره «حملات متعدد به بخش بهداشت» آن کشور در روزهای اخیر هشدار داد.

تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «در روزهای اخیر در بحبوحه تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، حملات متعددی به بخش بهداشت در پایتخت ایران، تهران، گزارش شده است.»

او گفت که موسسه پاستور «خسارت قابل توجهی متحمل شده و قادر به ادامه ارائه خدمات بهداشتی نیست» - یکی از 20 مرکزی که سازمان بهداشت جهانی هدف قرار گرفتن آنها را تأیید کرده است.

این مرکز که هیچ ارتباط رسمی با موسسه پاستور در پاریس ندارد، یکی از قدیمی‌ترین مراکز تحقیقاتی و بهداشت عمومی در ایران است که در سال 1920 تأسیس شده است.

تدروس گفت که این مرکز «نقش مهمی در حفاظت و ارتقای سلامت جمعیت، از جمله در مواقع اضطراری، ایفا می‌کند.»

موسسه پاستور پاریس نیز در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود، برای «محققان، دانشجویان و کارکنان غیرنظامی که ممکن است تحت تأثیر این حملات قرار گرفته باشند» آرزوی سلامتی کرد.

به گفته دولت ایران، حمله دیگری از سوی آمریکا و اسرائیل در روز سه‌شنبه به یکی از بزرگترین شرکت‌های داروسازی ایران، توفیق دارو، که داروهای بیهوشی و سرطان تولید می‌کند، صورت گرفت.

تدروس گفت که بیمارستان روانپزشکی دلارام سینا نیز یکشنبه گذشته خسارات قابل توجهی متحمل شده است.

شیشه‌های بیمارستان خصوصی گران‌قیمت گاندی در شمال غربی تهران در روزهای اول جنگ شکسته شد، در حالی که دفتر سازمان بهداشت جهانی در تهران نیز در آغاز هفته آسیب دید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که ایران را «به عصر حجر» باز می‌گرداند، علیرغم اینکه قوانین بین‌المللی هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را ممنوع می‌کند.

مراکز درمانی، مکان‌های محافظت‌شده‌ای هستند که طبق کنوانسیون‌های ژنو که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان قوانین جنگ توسط قدرت‌های جهانی مورد توافق قرار گرفتند، محافظت می‌شوند.

طبق آخرین آمار هلال احمر ایران، 307 مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانسی در جنگ آسیب دیده‌اند.

ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه به ایران حمله کردند و اعلام کردند که این کشور به سمت توسعه سلاح هسته‌ای پیش می‌رود، اما تهران آن را رد کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن