امریکا: حملات به اقلیم کوردستان را از نزدیک زیر نظر داریم
وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که واشینگتن به دقت حملاتی را که علیه اقلیم کوردستان انجام میشود، رصد میکند.
جمعه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سؤال مدیر دفتر "کوردستان۲۴" در واشینگتن گفت: ما از نزدیک حملاتی را که به اقلیم کوردستان صورت میگیرد، زیر نظر داریم.
وی، همچنین تصریح کرد که اولویت اصلی دولت ترامپ این است که اطمینان حاصل کند تهران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
این سخنان پیت هگست در حالی بیان میشود که روز چهارشنبه، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، دفتر رسانهای وزارت امور خارجه آمریکا به "کوردستان۲۴" اعلام کرده بود: دولت آمریکا صدها حملهای را که طی هفتههای اخیر توسط گروههای مسلح وابسته به ایران انجام شده است، به شدت محکوم میکند.
وزارت خارجه فاش کرد که این حملات نه تنها شهروندان و منافع تجاری آمریکا، بلکه نهادهای ملی و غیرنظامیان را نیز هدف قرار داده است.
دفتر رسانهای وزارت امور خارجه اعلام کرد: این حملات شهروندان آمریکایی، مراکز دیپلماتیک و منافع بازرگانی را هدف قرار داده و همزمان به تأسیسات غیرنظامی و مردم عادی، از جمله در اقلیم کوردستان، آسیب رسانده است.
همچنین اشاره شده است که فعالیتهای مخرب این گروهها تنها به داخل عراق محدود نشده، بلکه کشورهای همسایه عراق را نیز در بر گرفته است.
از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حملات موشکی و پهپادی گروههای مسلح غیرقانونی به اقلیم کوردستان شدت یافته است. بر اساس گزارشها تاکنون بیش از ۶۰۰ حمله به اقلیم کوردستان انجام شده و منجر به جان باختن ۱۴ نفر شده است و بیش از ۹۰ نفر نیز در پی این حملات مجروح شدهاند.