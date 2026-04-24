رسانەهای پاکستان از سفر قریبالوقوع عباس عراقچی به اسلامآباد خبر دادند
منابع دولتی در پاکستان اعلام کردند که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با هدف گفتگو پیرامون دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن، راهی اسلامآباد خواهد شد.
امروز جمعه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، رسانههای پاکستانی به نقل از یک مقام آگاه در دولت این کشور گزارش دادند که قرار است امشب عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در رأس هیئتی محدود وارد اسلامآباد، پایتخت پاکستان شود. این سفر در راستای زمینهسازی برای آغاز دور دوم مذاکرات صلح میان تهران و واشینگتن انجام میگیرد که تحت نظارت و میانجیگری دولت پاکستان در جریان است.
سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به اسلامآباد متعاقب رایزنیهای مهم تیم میانجیگر پاکستان با مقامات ایران و آمریکا صورت میگیرد. انتظار میرود در این سفر، مقدمات ازسرگیری دور دوم گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و ایران با هدف دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای بحرانهای منطقهای نهایی شود.
در همین پیوند، منابع خبری فاش کردند که یک تیم لوجستیکی و امنیتی آمریکایی پیشاز این وارد اسلامآباد شده است. مأموریت این تیم، فراهمسازی فضای مناسب و تسهیلات فنی برای برگزاری روند مذاکرات عنوان شده که نشاندهنده جدیت طرفین برای دستیابی به توافق است.
همزمان با این تحولات، عباس عراقچی امروز در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمد اسحاقدار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و همچنین ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، آخرین تحولات منطقه و موضوع آتشبس را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.