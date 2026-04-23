اربیل (کوردستان۲۴) ـ اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، اتهامات اخیر برخی نهادهای قضایی و رسانه‌های ایران را رد کرد و تأکید کرد که دولت اقلیم به حکمرانی مسئولانه و حفاظت از شهروندان خود و توسعه روابط سازنده و مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه و شرکای بین‌المللی پایبند است.

امروز، جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به اتهاماتی که اخیراً از سوی برخی نهادهای قضایی و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، ابراز نگرانی عمیق کرد. در این اتهامات ادعا شده است که شماری از افرادِ مجازات‌شده، در اقلیم کوردستان و توسط سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر آموزش دیده‌اند.

در بیانیه آمده است که دولت اقلیم کوردستان آن اتهامات را رد می‌کند و موضع روشن و ثابت خود را برای انظار عمومی در داخل و خارج اعلام کرده است. همچنین تأکید کرده است که در اقلیم کوردستان هیچ گونه مقر و مرکز آموزشی سازمان‌های اطلاعاتی کشورها وجود ندارد و مرتبط کردن اقلیم کوردستان با این قبیل مسائل بی‌اساس و غیرواقعی است.

دولت اقلیم کوردستان نسبت به ادامه چنین اتهاماتی ابراز نگرانی عمیق کرد و افزود این در حالی است که منطقه به خویشتنداری بیشتر و گفت‌وگو و مشارکت مسئولانه نیاز دارد و بر خلاف آن، این گونه رفتارها بی‌ثباتی بیشتر در پی خواهد داشت. اقلیم کوردستان به طور مستمر برای حفظ ثبات تلاش کرده است.

بیانیه می‌افزاید سال‌هاست که اقلیم کوردستان به عنوان عامل ثبات و همزیستی در عراق و منطقه به ایفای نقش بی‌طرفانه خود ادامه داده است. دولت اقلیم کوردستان با احترام گذاشتن به قانون اساسی عراق فدرال و اصول روابط خوب و دوستانه با کشورهای همسایه، تأکید کرده است که نباید از خاک اقلیم کوردستان برای برهم زدن امنیت کشورهای همسایه استفاده شود.

همچنین از دولت عراق فدرال می‌خواهد که به مسئولیت قانونی خود در حفظ حاکمیت عراق و جلوگیری از دست‌درازی به خاک اقلیم کوردستان عمل کند. از جامعه بین‌المللی نیز درخواست کرده است که تلاش‌های خود را در راستای کاهش تنش‌ها، محترم شمردن حاکمیت، حفاظت از شهروندان و تحقق صلح و ثبات در منطقه تشدید کند.

بیانیه خاطرنشان کرده است که مردم اقلیم کوردستان دهه‌هاست به خاطر صلح، کرامت و حقوق قانونی خود رنج، درگیری و قربانی شدن را تحمل کرده‌ است، بنابراین دولت اقلیم کوردستان به حکمرانی مسئولانه و حفاظت از شهروندان خود و توسعه روابط سازنده و مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه و شرکای بین‌المللی پایبند است.

ب.ن