پیام نچیروان بارزانی در ۵۲مین سالگرد بمباران قلعهدزه و دانشگاه سلیمانیه
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان در سالگرد بمباران شهر قلعهدزه و دانشگاه سلیمانیه، پیامی منتشر کرد.
متن پیام
امروز با عزت و احترام ۵۲مین سالگرد قربانی شدن شماری از هممیهنان در بمباران شهر قلعهدزه و دانشگاه سلیمانیه را گرامی میداریم. در آن جنایت که در ۲۴ آوریل ۱۹۷۴ توسط رژیم سابق عراق انجام شد، دهها دانشجو، مدرس و شهروند بیگناه شهید و مجروح شدند.
هدف گرفتن دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی و شهر قلعهدزه به عنوان یکی از مراکز میهنپروری، تلاش بیهوده رژیم برای درهم شکستن اراده مردم کوردستان بود، اما خون شهدا انگیزه و توان بیشتری به جنبش رهاییبخش کوردستان برای حرکت به سوی آزادی بخشید.
در این مناسبت در برابر روح پاک شهدا سر تعظیم فرود میآوریم و به بستگان سربلند ایشان درود میفرستیم. تأکید میکنیم که قلعهدزه و پشدر همیشه دژ محکم قیام و فداکاری بوده و از هر نظر شایسته بهترین توجه و رسیدگی جدی هستند.
درود بر روح پاک شهدای قلعهدزه و همه شهدای کوردستان. همواره یادشان گرامی باد.
نچیروان بارزانی
رئیس اقلیم کوردستان
۲۴ آوریل ۲۰۲۶
