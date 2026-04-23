38 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان در سالگرد بمباران شهر قلعه‌دزه و دانشگاه سلیمانیه، پیامی منتشر کرد.

متن پیام

امروز با عزت و احترام ۵۲مین سالگرد قربانی شدن شماری از هم‌میهنان در بمباران شهر قلعه‌دزه و دانشگاه سلیمانیه را گرامی می‌داریم. در آن جنایت که در ۲۴ آوریل ۱۹۷۴ توسط رژیم سابق عراق انجام شد، ده‌ها دانشجو، مدرس و شهروند بی‌گناه شهید و مجروح شدند.

هدف گرفتن دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی و شهر قلعه‌دزه به عنوان یکی از مراکز میهن‌پروری، تلاش بیهوده رژیم برای درهم شکستن اراده مردم کوردستان بود، اما خون شهدا انگیزه و توان بیشتری به جنبش رهایی‌بخش کوردستان برای حرکت به سوی آزادی بخشید.

در این مناسبت در برابر روح پاک شهدا سر تعظیم فرود می‌آوریم و به بستگان سربلند ایشان درود می‌فرستیم. تأکید می‌کنیم که قلعه‌دزه و پشدر همیشه دژ محکم قیام و فداکاری بوده و از هر نظر شایسته بهترین توجه و رسیدگی جدی هستند.

درود بر روح پاک شهدای قلعه‌دزه و همه شهدای کوردستان. همواره یادشان گرامی باد.

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

۲۴ آوریل ۲۰۲۶

ب.ن