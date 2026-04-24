منبع رسمی پاکستان: وزیر خارجه ایران امشب به اسلام آباد سفر میکند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ یک منبع رسمی در پاکستان اعلام کرد که انتظار میرود عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شبانگاه امروز جمعه ۲۴ آوریل وارد اسلام آباد شود.
این منبع به جزئیات سفر عراقچی و اینکه احتمالاً با چه کسی ملاقات خواهد کرد، اشارهای نکرده است.
اسلامآباد، پایتخت پاکستان برای دور دوم مذاکرات بین ایالات متحده و ایران آماده میشود، اما مشخص نیست که آیا عراقچی و هیئت همراه او با مقامات آمریکایی برای بحث در مورد جنگ خاورمیانه دیدار خواهند کرد یا خیر.
اسلام آباد امروز جمعه با ایستهای بازرسی در اطراف شهر و بسته شدن جادهها در "منطقه قرمز" اطراف محل مذاکره مورد انتظار، شاهد حضور امنیتی سنگینی بود.
پاکستان به عنوان میانجی اصلی در تلاشها برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و ایران ظاهر شده است.
