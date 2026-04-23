اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت پنجاه‌ و دومین سالگرد بمباران قلعه‌دزه، یاد شهدا را گرامی داشت.

امروز جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، یاد شهدای قلعه‌دزه در بمباران سال ۱۹۷۴ توسط رژیم سابق عراق را گرامی داشت.

متن پیام نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

در پنجاه‌ و دومین سالگرد بمباران قلعه‌دزه توسط رژیم سابق عراق، در برابر شهدای قلعه‌دزه و همه شهدای کوردستان سر تعظیم فرود می‌آوریم و با عزت و احترام یادشان را گرامی می‌داریم.

On the 52nd anniversary of the bombardment of Qaladze by the former Iraqi regime, we honor the memory of the martyrs of Qaladze and all of Kurdistan. We will never forget their sacrifice. pic.twitter.com/zdQuyJfFXL — Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 24, 2026

ب.ن