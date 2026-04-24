اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان و وزیر امور خارجه ایران، بر اهمیت حفظ آرامش و ثبات و تحقق صلح در منطقه تأکید کردند.

ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت‌وگوی تلفنی انجام دادند.

بر پایه بیانیه در این گفت‌وگوی تلفنی دو طرف درباره آخرین پیشامدهای مربوط به اوضاع منطقه تبادل نظر کردند و بر اهمیت حفظ آرامش و ثبات و تحقق صلح در منطقه تأکید کردند.

در این گفت‌وگوی تلفنی همچنین روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق و اقلیم کوردستان و برخی موضوع‌‌های دیگرِ مورد اهمیتِ دو طرف بررسی شدند.

