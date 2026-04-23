اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت بارزانی، تأکید کرد که بمباران قلعه‌دزه و دانشگاه سلیمانیه توسط رژیم سابق عراق، آشکارا سیاست شوونیستی و وحشیانه آن رژیم علیه شهروندان غیرنظامی کوردستان را نشان داد.

امروز جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی به مناسبت ۵۲مین سالگرد بمباران شهر قلعه‌دزه و دانشگاه سلیمانیه، پیامی منتشر کرد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی:

بمباران قلعه‌دزه و دانشگاه سلیمانیه در ۲۴ آوریل ۱۹۷۴ که موجب شهید و مجروح شدن صدها شهروند بی‌گناه شد. آشکارا سیاست شوونیستی و وحشیانه رژیم سابق عراق علیه شهروندان غیرنظامی کوردستان را نشان داد. آن فاجعه تکان‌دهنده جنایتی دیگر از سلسله جنایات آن رژیم علیه مردم ما بود.

در سالگرد آن جنایت بزرگ به شهدای آن فاجعه و همه شهدای کوردستان درود می‌فرستیم.

