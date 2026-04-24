فیلم سینمایی "اقامتگاه گمشده" به کارگردانی "رامان ابوبکر"، موفق به دریافت دو جایزه معتبر از جشنواره بین‌المللی فیلم در شهر لوس‌آنجلس آمریکا شد.

رامان ابوبکر، کارگردان "اقامتگاه گمشده"، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ در گفت‌وگو با کوردستان٢٤ اعلام کرد: ما در این جشنواره موفق به کسب جوایز بهترین فیلم و بهترین کوتاه مستقل شدیم. این رویداد که ۸ سال از تأسیس آن می‌گذرد، به عنوان پلی میان سینماگران مستقل جهان و صنعت هالیوود شناخته می‌شود. حضور داوران برجسته و متخصصان آکادمیک هالیوود در هیئت منصفه، به جوایز این جشنواره اعتبار ویژه‌ای بخشیده است.

داستان این فیلم در اتمسفر یک رژیم دیکتاتوری روایت می‌شود که نه تنها کالبد، بلکه ذهن و اندیشه انسان‌ها را نیز تحت کنترل می‌گیرد. ابوبکر در رابطه با محتوای اثر می‌گوید: فیلم درباره هنرمندی کورد به نام "ژاکو" است که در جست‌وجوی سرنوشت خویش است. او پس از بازداشت، به یک مرکز مخفی انتقال می‌یابد؛ مکانی که هدف آن پاک‌سازی حافظه و شست‌وشوی مغزی بازداشت‌شدگان است.

به گفته کارگردان، "اقامتگاه گمشده" فراتر از یک داستان ساده زندان است: ژاکو در برابر شست‌وشوی مغزی مقاومت می‌کند و توسط بازجویی سنگدل شکنجه می‌شود. او در این مسیر ناچار است با تکه‌های متلاشی‌شده هویت و گذشته‌اش روبرو شود. این فیلم نقب زدن به اعماق مکانیسم‌های کنترل و چگونگی زنده نگه داشتن حافظه درونی انسان است.

این فیلم کوتاه ۳۹ دقیقه‌ای که با بودجه‌ای متوسط ساخته شده، بر رشد شخصیت‌ها و فضاسازی‌های خاص تمرکز دارد. این اثر پروژه فارغ‌التحصیلی سال ۲۰۲۵ "رامان ابوبکر" و "یارو حسین مصری" است.

بازیگرانی چون "یارو حسین مصری"، "هوشیار محمد"، "امین رزگار" و "هلین آوات" در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. لازم به ذکر است که این فیلم پیش از این نیز در چندین جشنواره بین‌المللی خوش درخشیده و جوایز متعددی را کسب کرده است.