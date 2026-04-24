ترامپ: ایران آماده مذاکره است

1 ساعت پیش

رئیس‌جمهور ایالات متحدە آمریکا از تحولات جدید در روند گفتگوهای میان واشینگتن و تهران پرده برداشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جمعه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری "رویترز"، اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران تمایل خود را برای انجام گفتگو و مذاکره مستقیم ابراز کرده است؛ هدفی که به منظور بررسی احتمال دستیابی به یک توافق جامع میان دو کشور دنبال می‌شود.

ترامپ، در ادامه اظهاراتش فاش کرد که مقامات تهران هم‌اکنون در حال آماده‌سازی پیشنهادی برای ارائه به واشینگتن هستند که هدف آن، اجرا و پذیرش تمامی خواسته‌هایی است که از سوی ایالات متحده مطرح شده و مورد توجه کاخ سفید قرار دارد.

درباره سطح گفتگوها و افراد شرکت‌کننده در این فرآیند، ترامپ تأکید کرد که مقامات آمریکایی که در حال حاضر مشغول مذاکره با طرف ایرانی هستند، به طور مستقیم با افرادی تعامل دارند که در این مرحله، سکان قدرت و تصمیم‌گیری را در تهران در دست دارند.