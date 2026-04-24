G20 آمریکا؛ میزبانی از روسیه در اوج تنش
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که روسیه برای شرکت در نشستهای گروه ۲۰ دعوت شده است، اما هنوز مشخص نیست که آیا ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، شخصاً در این اجلاس حضور خواهد یافت یا خیر.
امروز جمعه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، وزارت امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش خبرنگار کوردستان ۲۴ اظهار داشت: روسیه به عنوان یکی از اعضای گروه ۲۰، تاکنون به تمامی نشستها در سطح کارشناسی دعوت شده است. این نهاد همچنین خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به صراحت اعلام کرده است که روسیه میتواند در تمامی جلسات G20 شرکت کند؛ چرا که واشینگتن بر برگزاری اجلاسی موفق و ثمربخش تمرکز دارد.
این اظهارات نشاندهنده موضع رسمی واشینگتن است که علیرغم تنشهای ژئوپلیتیک، روسیه را همچنان به عنوان عضوی از گروه ۲۰ به رسمیت میشناسد و بر لزوم حضور این کشور در چارچوب این اجلاس تأکید دارد.
واکنش کرملین: تصمیم نهایی اتخاذ نشده است
در مقابل، کاخ کرملین اعلام کرد که احتمال حضور ولادیمیر پوتین در اجلاس سران G20 که قرار است در شهر میامی آمریکا برگزار شود، وجود دارد؛ اما هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، در این رابطه گفت: ممکن است رئیسجمهور پوتین به میامی سفر کند و یا نماینده دیگری از سوی روسیه در این نشست حضور یابد. در هر صورت، روسیه در عالیترین سطح ممکن در این جلسات نمایندگی خواهد داشت.
پسکوف، با اشاره به بحرانهای فزاینده در مناطق مختلف جهان، تأکید کرد که مسکو اجلاس گروه ۲۰ را پلتفرمی بسیار حائز اهمیت تلقی میکند. وی، همچنین درباره روابط روسیه با کشورهای صنعتی خاطرنشان کرد که از نظر موسکو، گروه ٧ کارایی خود را از دست داده و بیفایده است، اما گروه ۲۰ همچنان جایگاهی تأثیرگذار در عرصه بینالمللی دارد.
درباره گروه ۲۰ (G20)
گروه ۲۰ در سال ۱۹۹۹ میلادی تأسیس شد و اعضای آن شامل آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین، استرالیا، ایتالیا، برزیل، آرژانتین، روسیه، ترکیه، هند، کره جنوبی، عربستان سعودی، اندونزی، آفریقای جنوبی، ژاپن، مکزیک و اتحادیەهای اروپا و افریقا میباشند.
کشورهای عضو این گروه، ۷۵ درصد از کل تجارت جهانی و دو سوم جمعیت جهان را به خود اختصاص دادهاند. همچنین ۶۰ درصد از وسعت خاکی کره زمین در اختیار اعضای این بلوک است که با هدف یافتن راهکارهایی برای بحرانهای اقتصادی جهان بنیانگذاری شده است.