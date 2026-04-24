کاخ سفید: ایران خواستار مذاکره مستقیم شده است

سخنگوی کاخ سفید با فاش کردن این مطلب که ایران خود درخواست مذاکره مستقیم را مطرح کرده است، از سفر قریب‌الوقوع فرستادگان ویژه واشنگتن به اسلام‌آباد خبر داد.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید امروز جمعه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز، پرده از یک تحول دیپلماتیک مهم برداشت. وی اعلام کرد: ایران خود درخواست مذاکره مستقیم را ارائه داده است؛ به همین منظور، فردا شنبه هیئتی شامل جرد کوشنر (مشاور ارشد ترامپ) و استیو ویتکوف (فرستاده ویژه در امور خاورمیانه) راهی اسلام‌آباد می‌شوند تا با طرف ایرانی درباره پایان دادن به جنگ گفتگو کنند.

لیویت، با تأکید بر اینکه واشنگتن امیدوار است این میانجی‌گری به نتایج ملموس ختم شود، تصریح کرد که آمادگی برای حضور جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور نیز وجود دارد.

همزمان، منابع خبری در آکسیوس تأیید کردند که این دیدار مستقیم قرار است میان کوشنر، ویتکوف و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پایتخت پاکستان انجام شود.

این در حالی است که عراقچی نیز امروز در پیامی از سفر خود به پاکستان خبر داده و هدف آن را رایزنی‌های فشرده درباره تحولات منطقه دانسته است.