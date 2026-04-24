تأکید هلند بر نقش کلیدی اقلیم کوردستان به عنوان لنگرگاه ثبات در منطقه

1 ساعت پیش

در دیداری دیپلماتیک که در مقر وزارت امور خارجه هلند برگزار شد، مقامات ارشد لاهه بار دیگر بر جایگاه راهبردی اقلیم کوردستان در حفظ توازن و امنیت خاورمیانه تأکید کردند.

روز جمعه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، سفین دزه‌ای، مسئول اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، به همراه دلاور آژگه‌ای، نماینده اقلیم در اتحادیه اروپا، با یوست فلاماند، معاون وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست، معاون وزیر خارجه هلند با تمجید از جانفشانی‌های نیروهای پیشمرگه در شکست داعش، تصریح کرد که اقلیم کوردستان نه تنها در مبارزه با تروریسم، بلکه به عنوان یک "فاکتور حیاتی برای حل بحران‌های منطقه و عامل اصلی ثبات" شناخته می‌شود.

طبق بیانیه رسمی اداره روابط خارجی اقلیم، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در کوردستان، عراق و سطح منطقه، تاکید کردند کە حملات پهپادی و موشکی علیه اقلیم کوردستان، به‌ویژه پس از اعلام آتش‌بس، تهدیدی مستقیم برای امنیت کل منطقه محسوب می‌شود.

در این دیدار همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه میان هلند و اقلیم کوردستان در حوزه‌های مختلف، تاکید شد.

در پایان این نشست، هر دو طرف بر این باور مشترک تأکید کردند که صلح و ثبات منطقه‌ای بدون در نظر گرفتن نقش محوری اقلیم کوردستان دست‌یافتنی نخواهد بود. دولت هلند بار دیگر تعهد خود را به حمایت از امنیت اقلیم به عنوان بخشی از استراتژی بزرگتر خود برای آرامش در خاورمیانه ابراز داشت.