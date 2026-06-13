آغاز خرید گندم از کشاورزان اقلیم کوردستان؛ فرآیند تحویل محصول الکترونیکی شد

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، کمیته‌ی ویژه‌ای را برای نظارت بر خرید ۴۰۰ هزار تن گندم تشکیل داد؛ امسال فرآیند تحویل محصول با هدف حذف صف‌های طولانی، به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود.

به گزارش کوردستان٢٤، فرآیند خرید گندم از کشاورزان در سراسر اقلیم کوردستان آغاز شده است. دولت اقلیم کوردستان با هدف تسهیل در روند تحویل محصول و جلوگیری از ازدحام در مقابل سیلوها، سیستم نوبت‌دهی را به شیوه‌ی الکترونیکی تغییر داده است تا کشاورزان بدون اتلاف وقت، محصول خود را تحویل دهند.

جزئیات سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری خرید گندم

نوزاد شیخ کامل، مدیرکل بازرگانی اقلیم کوردستان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امسال مجموعاً ۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد شد. وی افزود: "با دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، کمیته‌ی ویژه‌ای برای این امر تشکیل شده و تلاش می‌شود مازاد تولید کشاورزان نیز از طریق بخش خصوصی خریداری شود."

بر اساس این طرح، ۲۹۲ هزار تن گندم با نرخ حمایتی ۷۰۰ هزار دینار برای هر تن و ۱۰۸ هزار تن دیگر با قیمت ۵۰۰ هزار دینار برای هر تن خریداری می‌شود. سهمیه‌ی تعیین شده برای استان‌های مختلف به شرح زیر است:

- استان سلیمانیه: ۱۵۰ هزار و ۲۰۹ تن

- استان اربیل: ۱۲۲ هزار و ۶۸۰ تن

- استان دهوک: ۱۱۶ هزار و ۸۳ تن

- استان حلبچه: ۱۱ هزار و ۲۸ تن

الزامی شدن نوبت‌دهی الکترونیکی در سیلوها

مدیریت بازرگانی غلات اربیل با انتشار اطلاعیه‌ای، دستورالعمل‌های جدیدی را برای تحویل محصول اعلام کرد. بر اساس این نظام جدید، نوبت‌دهی تنها از طریق لینک اختصاصی و به صورت آنلاین انجام می‌شود. این اقدام در پی اعتراضات سال‌های گذشته‌ی کشاورزان نسبت به محدودیت سهمیه‌های تعیین شده از سوی دولت مرکزی عراق و ترافیک سنگین مقابل سیلوها اتخاذ شده است.

شرایط و ضوابط جدید تحویل گندم به شرح زیر اعلام شده است:

۱. ثبت‌نام در سامانه‌ی الکترونیکی الزامی است و هیچ محصولی بدون نوبت قبلی پذیرفته نخواهد شد.

۲. کشاورزان موظف هستند دقیقاً در تاریخ تعیین شده در محل سیلو حاضر شوند؛ در صورت غیبت، نوبت آن‌ها ابطال شده و باید مجدداً ثبت‌نام کنند.

۳. دقت در درج اطلاعات سیستمی ضروری است، زیرا هرگونه مغایرت در داده‌ها مانع از ورود کامیون حامل محموله به محوطه‌ی سیلو خواهد شد.

۴. پس از تکمیل موفقیت‌آمیز ثبت‌نام، پیامک تأییدیه (SMS) برای شماره‌ی همراه کشاورز ارسال می‌شود.

هدف از این اقدامات، سازماندهی دقیق فرآیند خرید، کاهش تراکم خودروهای باری و تکریم کشاورزان در جریان تحویل دسترنج سالانه‌شان عنوان شده است.

آغاز خرید گندم از کشاورزان اقلیم کوردستان؛ فرآیند تحویل محصول الکترونیکی شد

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، کمیته‌ی ویژه‌ای را برای نظارت بر خرید ۴۰۰ هزار تن گندم تشکیل داد؛ امسال فرآیند تحویل محصول با هدف حذف صف‌های طولانی، به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود.

به گزارش کوردستان٢٤، فرآیند خرید گندم از کشاورزان در سراسر اقلیم کوردستان آغاز شده است. دولت اقلیم کوردستان با هدف تسهیل در روند تحویل محصول و جلوگیری از ازدحام در مقابل سیلوها، سیستم نوبت‌دهی را به شیوه‌ی الکترونیکی تغییر داده است تا کشاورزان بدون اتلاف وقت، محصول خود را تحویل دهند.

جزئیات سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری خرید گندم

نوزاد شیخ کامل، مدیرکل بازرگانی اقلیم کوردستان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امسال مجموعاً ۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد شد. وی افزود: "با دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، کمیته‌ی ویژه‌ای برای این امر تشکیل شده و تلاش می‌شود مازاد تولید کشاورزان نیز از طریق بخش خصوصی خریداری شود."

بر اساس این طرح، ۲۹۲ هزار تن گندم با نرخ حمایتی ۷۰۰ هزار دینار برای هر تن و ۱۰۸ هزار تن دیگر با قیمت ۵۰۰ هزار دینار برای هر تن خریداری می‌شود. سهمیه‌ی تعیین شده برای استان‌های مختلف به شرح زیر است:

- استان سلیمانیه: ۱۵۰ هزار و ۲۰۹ تن

- استان اربیل: ۱۲۲ هزار و ۶۸۰ تن

- استان دهوک: ۱۱۶ هزار و ۸۳ تن

- استان حلبچه: ۱۱ هزار و ۲۸ تن

الزامی شدن نوبت‌دهی الکترونیکی در سیلوها

مدیریت بازرگانی غلات اربیل با انتشار اطلاعیه‌ای، دستورالعمل‌های جدیدی را برای تحویل محصول اعلام کرد. بر اساس این نظام جدید، نوبت‌دهی تنها از طریق لینک اختصاصی و به صورت آنلاین انجام می‌شود. این اقدام در پی اعتراضات سال‌های گذشته‌ی کشاورزان نسبت به محدودیت سهمیه‌های تعیین شده از سوی دولت مرکزی عراق و ترافیک سنگین مقابل سیلوها اتخاذ شده است.

شرایط و ضوابط جدید تحویل گندم به شرح زیر اعلام شده است:

۱. ثبت‌نام در سامانه‌ی الکترونیکی الزامی است و هیچ محصولی بدون نوبت قبلی پذیرفته نخواهد شد.

۲. کشاورزان موظف هستند دقیقاً در تاریخ تعیین شده در محل سیلو حاضر شوند؛ در صورت غیبت، نوبت آن‌ها ابطال شده و باید مجدداً ثبت‌نام کنند.

۳. دقت در درج اطلاعات سیستمی ضروری است، زیرا هرگونه مغایرت در داده‌ها مانع از ورود کامیون حامل محموله به محوطه‌ی سیلو خواهد شد.

۴. پس از تکمیل موفقیت‌آمیز ثبت‌نام، پیامک تأییدیه (SMS) برای شماره‌ی همراه کشاورز ارسال می‌شود.

هدف از این اقدامات، سازماندهی دقیق فرآیند خرید، کاهش تراکم خودروهای باری و تکریم کشاورزان در جریان تحویل دسترنج سالانه‌شان عنوان شده است.