در جدیدترین حملات اسرائیل به جنوب لبنان ١٤ تن کشته شدند

3 ساعت پیش

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در پی حملات جدید اسرائیل به جنوب این کشور ۱۴ تن کشته شدند و مجموع آمار جان‌باختگان از ماه مارس تاکنون به ۲۵۰۹ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت لبنان شامگاه یکشنبه اعلام کرد که در پی حملات هوایی جدید ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور، ۱۴ نفر جان خود را از دست داده و ۳۷ تن دیگر زخمی شده‌اند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که توافق آتش‌بسی که اخیراً میان طرفین تمدید شده بود، همچنان پابرجاست.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی این وزارتخانه، در میان قربانیان حملات روز یکشنبه، نام دو کودک و دو زن به چشم می‌خورد. همچنین از میان ۳۷ مجروح این حملات، وضعیت برخی وخیم گزارش شده و سه تن از آنان نیز زن هستند. هم‌زمان با این حملات، ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود با درجه‌ی گروهبانی و زخمی شدن ۶ نظامی دیگر (از جمله یک افسر) در جریان درگیری‌های زمینی در جنوب لبنان خبر داد.

پیش از این، رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیلی چندین نوبت مناطق مختلف جنوب را بمباران کرده‌اند. این اقدامات پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل با ادعای نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله، فرمان تخلیه‌ی فوری ساکنان ۷ روستای واقع در شمال رودخانه‌ی لیتانی را صادر کرد.

وزارت بهداشت لبنان در گزارش جامع خود اعلام کرد که از زمان تشدید درگیری‌ها در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، شمار قربانیان حملات اسرائیل به ۲۵۰۹ کشته و ۷۷۵۵ زخمی رسیده است.