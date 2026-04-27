انتقاد تند ائتلاف بازسازی و توسعه از چارچوب هماهنگی
تشدید اختلاف میان شیعیان عراق بر سر معرفی کاندید پست نخستوزیری
قصی محبوبه، از رهبران ائتلاف بازسازی و توسعه، با انتقاد از عملکرد احزاب چارچوب هماهنگی، آنها را به نقض عهد متهم کرد و محمد شیاع سودانی را تنها گزینهی شایسته برای ادارهی کشور دانست.
۱۴۰۵)، قصی محبوبه، رئیس حزب لیبرال «آمارجی» و از رهبران ائتلاف بازسازی و توسعه، روز دوشنبه، ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت در بیانیهای به تشریح آخرین وضعیت سیاسی عراق پرداخت. وی در این مقطع حساس، نقش ائتلاف متبوع خود را در حفظ ثبات و امنیت کشور، نقشی کلیدی و سازنده توصیف کرد.
محبوبه در بخشی از این بیانیه تصریح کرد: «ائتلاف بازسازی و توسعه به عنوان یکی از جریانهای پیروز در انتخابات، صرفاً با هدف صیانت از منافع ملی تصمیم گرفت به "چارچوب هماهنگی" بپیوندد.» وی خاطرنشان کرد که اگر نقش فعال و اثرگذار این ائتلاف نبود، فرآیند انتخاب رئیسجمهور، رئیس پارلمان و تکمیل مراحل قانونی و دستوری با شکست مواجه میشد.
این چهرهی سیاسی با لحنی انتقادی خطاب به جریانهای حاضر در چارچوب هماهنگی گفت: «ما به تمامی وعدههای خود پایبند بودیم، اما شما پیمانشکنی کردید؛ ما در تعاملات سیاسی از خود انعطاف نشان دادیم، اما شما در میان تردید و سردرگمی محصور ماندهاید.»
رئیس حزب لیبرال آمارجی با تأکید بر حمایت تمامقد از محمد شیاع سودانی، وی را «مرد دولت» نامید و افزود: «پروژهی سودانی برای بازسازی کشور، طرحی شفاف و موفق است؛ این در حالی است که جناحهای دیگر با نامزدهایی نامشخص و برنامههایی مبهم، تنها به دنبال تأمین منافع محدود و جناحی خود هستند.»
قصی محبوبه در پایان هشدار داد که تاریخ و ملت عراق، کسانی را که برای توقف فرآیند سیاسی تلاش میکنند، به سختی بازخواست خواهند کرد. وی تأکید کرد که ائتلاف بازسازی و توسعه به مسیر خود ادامه میدهد، چرا که اعتبار و جایگاه عراق فراتر از هرگونه مانور سیاسی و منافع شخصی است.