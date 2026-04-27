پیشنهاد جدید ایران به آمریکا؛ لغو تحریمهای بندری از سوی آمریکا
ایران تنگهی هرمز را در قبال لغو تحریمهای بندری بازگشایی خواهد کرد
تهران از طریق میانجیگری پاکستان پیشنهادی را برای پایان دادن به درگیریها و بازگشایی تنگهی هرمز در قبال لغو تحریمهای بندری به واشینگتن ارائه کرده است.
وبسایت خبری «آکسیوس» به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران از طریق دولت پاکستان، پیشنهاد جدیدی را با هدف پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر راهبردی تنگهی هرمز به ایالات متحدهی آمریکا ارائه داده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، پیشنهاد ایران شامل تعویق مذاکرات هستهای به مرحلهای دیگر است؛ مشروط بر آنکه در گام نخست، تنگهی هرمز بازگشایی شده و ایالات متحده نیز تحریمهای وضع شده علیه بندرهای ایران را لغو کند.
در همین راستا، انتظار میرود امروز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در «اتاق عملیات» (Situation Room) کاخ سفید، نشستی ویژه با مقامات ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار کند. بررسی بنبست در مذاکرات با ایران و تعیین گامهای بعدی در این نبرد، محور اصلی این نشست خواهد بود.
دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفتوگو با شبکهی «فاکس نیوز» با ابراز اطمینان از پایان قریبوقوع این تنش گفت: «تصور میکنم جنگ با ایران بسیار زود خاتمه یابد و ما با موفقیت از آن خارج شویم.»
رئیسجمهور آمریکا با تأکید بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای افزود: «آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند؛ ما در چارچوب مذاکرات، بر تمامی فعالیتهای هستهای ایران تسلط خواهیم یافت.» وی در پایان خاطرنشان کرد که برخی از طرفهای مذاکره در ایران رفتاری «عقلانی» دارند و ابراز امیدواری کرد که ایران «خردمندانه» عمل کند. دونالد ترامپ همچنین اشاره کرد که اگر ایران تمایلی به گفتوگو داشته باشد، میتواند با مقامات آمریکایی تماس بگیرد.