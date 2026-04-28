مسرور بارزانی در گفتگو با علی زیدی: امیدوارم این گام، سرآغازی برای مرحلهای نو در عراق باشد
تأکید مسرور بارزانی بر حل مشکلات اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در تماسی تلفنی با علی زیدی، مأمور تشکیل کابینهی جدید عراق، بر حمایت دولت اقلیم از حلوفصل ریشهای اختلافات تأکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵)، در حساب رسمی خود در شبکهی اجتماعی «ایکس» از گفتوگوی تلفنی با علی زیدی، نخستوزیر مأمور به تشکیل دولت فدرال عراق خبر داد.
مسرور بارزانی در این پیام ضمن تبریک به علی زیدی، برای وی در انجام وظایف محوله جهت تشکیل کابینهی جدید دولت فدرال آرزوی موفقیت کرد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در این گفتوگو بر اهمیت پایبندی به قانون اساسی تأکید کرد و اظهار داشت: «ما حمایت خود را از حل تمامی مشکلات میان اربیل و بغداد بر پایهی قانون اساسی اعلام کردیم.»
مسرور بارزانی ابراز امیدواری کرد که این گام، سرآغازی برای مرحلهای نو در عراق باشد و دورهای سرشار از صلح و ثبات در این کشور آغاز گردد.
شایان ذکر است این تماس تلفنی پس از آن صورت گرفت که علی زیدی به عنوان نامزد مورد توافق «چارچوب هماهنگی» تعیین و از سوی رئیسجمهور عراق بهطور رسمی مأمور تشکیل دولت آیندهی این کشور شد.
باركنا خلال اتصال هاتفي مع السيّد علي الزيدي تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، معربين عن تمنياتنا له بالنجاح في مهمة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، كما أبدينا دعمنا لمعالجة كافة القضايا الخلافية استناداً إلى الدستور، معربين عن تطلعنا لأن يشهد العراق عهداً جديداً عامراً…— Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 27, 2026