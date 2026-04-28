نماینده‌ی ایران در سازمان ملل بر تعهد تهران به امنیت دریانوردی تأکید کرد

5 ساعت پیش

نماینده‌ی ایران در سازمان ملل متحد با تأکید بر تعهد تهران به امنیت دریانوردی، نسبت به پیامدهای حضور و اقدامات ایالات متحده و اسرائیل در منطقه هشدار داد.

امیر سعید ایروانی، نماینده‌ی ایران در سازمان ملل متحد، در جریان نشست شورای امنیت اعلام کرد که تنگه‌ی هرمز نباید برای مقاصد خصمانه به کار گرفته شود. وی با اشاره به اینکه ایران همواره به آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در خلیج، تنگه‌ی هرمز و دریای عمان پایبند بوده است، تصریح کرد که ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) نیست و تنها در چارچوب قوانین عرفی بین‌المللی به الزامات آن عمل می‌کند.

نماینده‌ی ایران همچنین ایالات متحده و اسرائیل را به آغاز یک جنگ گسترده علیه ایران متهم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد دانست. در مقابل، شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای، وضع مالیات بر عبور کشتی‌ها از تنگه‌ی هرمز توسط مقامات ایرانی را مغایر با قوانین بین‌المللی خواند و خواستار بازگشایی فوری این آبراهه‌ی راهبردی شد.

هم‌زمان با این تحولات، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از پیشنهادهای جدید ایران در خصوص بازگشایی تنگه‌ی هرمز مطلع شده و با تیم امنیت ملی خود در این باره رایزنی کرده است. با این حال، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که هنوز اطلاعات دقیقی از فرآیند مین‌روبی در این تنگه در دست نیست.

بر اساس گزارش روزنامه‌ی «تایمز»، در حال حاضر بیش از ۶۰۰ کشتی تجاری بزرگ به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده در منطقه گرفتار شده‌اند. انسداد این آبراهه‌ی راهبردی که گذرگاه ۲۰ درصد از تجارت نفت جهان است، موجب جهش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. در واکنش به این اقدام، دونالد ترامپ تحریم‌های دریایی گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرده است که مانع از صادرات محصولات نفتی و تردد کشتی‌های تجاری تهران می‌شود.