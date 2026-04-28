مخالفت دونالد ترامپ با پیشنهاد جدید ایران
واشینگتن به منظور ادامهی مذاکرات با ایران بر اولویت پروندهی هستهای تأکید کرد
رئیسجمهور ایالات متحده ضمن ابراز تردید نسبت به «حسن نیت» تهران، پیشنهاد ارسالی از طریق پاکستان را به دلیل نادیده گرفتن برنامهی هستهای و تمرکز صرف بر بازگشایی تنگهی هرمز رد کرد.
به گزارش وبسایت «آکسیوس» به نقل از منابع آگاه، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) از طریق میانجیگری دولت پاکستان، پیشنهاد جدیدی را با هدف پایان دادن به تنشهای نظامی و بازگشایی تنگهی هرمز به ایالات متحده ارائه کرده است. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، از محتوای این پیشنهاد ناراضی است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، پیشنهاد ایران شامل تعویق مذاکرات دربارهی برنامهی هستهای به مراحل آینده است و در مقابل، خواستار بازگشایی فوری تنگهی هرمز و لغو تحریمهای آمریکا علیه بنادر ایران شده است. خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که دونالد ترامپ پس از بررسی این طرح با مشاوران ارشد امنیت ملی، اعلام کرده است که این پیشنهاد انتظارات واشینگتن را برآورده نمیکند.
در همین راستا، دونالد ترامپ روز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) نشست ویژهای را در «اتاق وضعیت» (Situation Room) با حضور مقامات بلندپایهی امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار کرد. محور اصلی این نشست، بررسی بنبست در مذاکرات با ایران و تعیین گامهای بعدی در رویارویی جاری بوده است.
روزنامهی «والاستریت ژورنال» در گزارشی اعلام کرد که تیم رئیسجمهور آمریکا نسبت به اهداف تهران مشکوک هستند و معتقدند ایران با «حسن نیت» وارد این تعامل نشده است. کارولاین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، ضمن تأیید بررسی این پیشنهاد در تیم امنیت ملی، بر لزوم گنجانده شدن مسائل هستهای در هرگونه توافق اولیه تأکید کرد.
از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی ایالات متحده، در گفتگو با شبکهی «فاکس نیوز» اظهار داشت که موضع فعلی ایران در قبال تنگهی هرمز با مطالبات راهبردی واشینگتن همخوانی ندارد. او با اشاره به اینکه سطح تحریمها و فشارهای فعلی علیه تهران بیسابقه است، هشدار داد که احتمال تشدید این فشارها وجود دارد.
مارکو روبیو همچنین مدعی شد که ایران در حال حاضر در موضع ضعف قرار دارد و بخش قابلتوجهی از توان موشکی، کارخانههای تولیدی و ناوگان دریایی خود را از دست داده است. وزیر امور خارجهی آمریکا در بخشی از سخنان خود تأکید کرد که هرگونه تغییر در ساختار قدرت باید از داخل ایران رقم بخورد.
همزمان با این تحولات، منابع دیپلماتیک در پاکستان از تداوم تلاشها برای نزدیک کردن دیدگاههای طرفین خبر میدهند. با این حال، پس از لغو سفر جرد کوشنر و فرستادهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا به اسلامآباد، کارشناسان معتقدند امیدها برای دستیابی به یک پیشرفت دیپلماتیک در کوتاهمدت کاهش یافته است. واشینگتن همچنان بر این موضع پافشاری میکند که حلوفصل بحران هستهای باید در اولویت هرگونه توافق قرار داشته باشد.