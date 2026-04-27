گفتوگوی تلفنی نچیروان بارزانی و عضو کنگره آمریکا
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان و عضو کنگره آمریکا، در گفتوگویی تلفنی بر اهمیت تداوم حمایتهای کنگره از عراق و اقلیم کوردستان در زمینههای مختلف تأکید کردند.
ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیهای اعلام کرد که امروز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم در گفتوگوی تلفنی با آبراهام حماده، عضو کنگره آمریکا، آخرین پیشامدهای مربوط به اوضاع خاورمیانه را بررسی کرد.
بر پایه بیانیه دو طرف درباره تأثیرات و پیامدهای اوضاع به خصوص بر عراق و اقلیم کوردستان تبادل نظر کردند و در این خصوص بر اهمیت تداوم حمایتهای کنگره از عراق و اقلیم کوردستان در زمینههای مختلف تأکید کردند.
در بیانیه آمده است که نقش اقلیم کوردستان در حفظ آرامش و ثبات، اوضاع سیاسی عراق و اقلیم کوردستان، روابط با کشورهای همسایه و برخی موضوعهای دیگر مورد اهتمام دو طرف نیز در این گفتوگوی تلفنی مورد توجه قرار گرفتند.
ب.ن