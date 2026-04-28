عباس عراقچی: مناسبات راهبردی تهران و مسکو در مسیر توسعه قرار دارد

وزیر خارجه‌ی ایران: سیاست‌های آمریکا مانع از آن شد که دور پیشین مذاکرات به اهداف نهایی خود برسد

وزیر امور خارجه‌ی ایران در جریان سفر به روسیه، بر عمق همکاری‌های دوجانبه و تقویت پیوندهای دیپلماتیک میان دو کشور در شرایط حساس منطقه تأکید کرد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، روز سه‌شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس»، مناسبات میان تهران و مسکو را مستحکم و رو به رشد توصیف کرد.

وی با اشاره به تحولات بنیادین در منطقه، از تداوم گفت‌وگوها و هماهنگی‌های سطح بالا با مقامات روسیه ابراز خرسندی کرد و افزود که رویدادهای اخیر، نشان‌دهنده‌ی عمق مشارکت راهبردی میان دو کشور است.

وزیر امور خارجه‌ی ایران که روز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در چهارمین ایستگاه از سفرهای دیپلماتیک خود پس از عمان و پاکستان، وارد شهر سن‌پترزبورگ شد، از مواضع روسیه در حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک تهران قدردانی کرد.

عباس عراقچی در بخشی از سخنان خود به موانع موجود در مسیر مذاکرات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «سیاست‌های ایالات متحده مانع از آن شد که دور پیشین مذاکرات، علی‌رغم پیشرفت‌های صورت‌گرفته، به اهداف نهایی خود برسد.» وی دلیل این بن‌بست را «مطالبات زیاده‌خواهانه و غیرمنطقی» طرف آمریکایی عنوان کرد.