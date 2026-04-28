ازسرگیری پروازهای مستقیم میان تهران و مسکو

حریم هوایی ایران، به تدریج در حال بازگشایی است

2 ساعت پیش

شرکت هواپیمایی ماهان پس از وقفه‌ای چندماهه به دلیل تنش‌های نظامی، پروازهای خود را به روسیه از سر گرفت؛ هم‌زمان سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشایی بخشی از حریم هوایی شرق ایران خبر داد.

خبرگزاری «نووستی» به نقل از منابع آگاه در فرودگاه «شرمتیوو»ی مسکو اعلام کرد که یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت ایرانی «ماهان‌ایر» از تهران وارد مسکو شده است. این نخستین پرواز در این مسیر ارتباطی پس از تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ (۷ اسفند ۱۴۰۲) محسوب می‌شود.

منابع فرودگاهی خاطرنشان کردند که پروازهای این خط هوایی در اواخر ماه فوریه و به دنبال تشدید تنش‌های نظامی که منجر به بسته‌شدن حریم هوایی ایران شده بود، به حالت تعلیق درآمده بود.

در همین راستا، سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرد که از تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، بخش‌هایی از حریم هوایی در مناطق شرقی این کشور بازگشایی شده است. بر اساس این اطلاعیه، روند ازسرگیری پروازها در فرودگاه‌های مختلف به‌صورت مرحله‌بندی شده و با توجه به آمادگی‌های فنی، نظامی و غیرنظامی جهت خدمت‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود.

هم‌زمان، دبیرکل انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران تأیید کرد که فرودگاه‌های «امام خمینی»، «مهرآباد»، «مشهد»، «بیرجند»، «گرگان» و «زاهدان» فعالیت‌های عادی خود را آغاز کرده و به‌روی پروازها باز هستند. این گسترده‌ترین عملیات بازگشایی حریم هوایی ایران پس از آغاز درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده‌ی آمریکا و ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ (۱۰ اسفند ۱۴۰۲) به شمار می‌رود.