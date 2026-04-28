مشاور دیپماتیک رئیس دولت امارات خواستار اتخاذ راهبردی جدید در قبال تهران شد

1 ساعت پیش

مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات با انتقاد از موضع ضعیف شورای همکاری در برابر تهدیدهای موشکی و پهپادی، خواستار اتخاذ راهبردی جدید در قبال تهران شد.

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده‌ی عربی، با حضور در «مجمع تأثیرگذاران خلیج» در دبی، انتقادات تندی را متوجه کشورهای عضو شورای همکاری کرد. وی اظهار داشت که این شورا در واکنش‌های سیاسی و نظامی خود در قبال حملات تلافی‌جویانه‌ی ایران، ضعیف‌ترین عملکرد تاریخی خود را به نمایش گذاشته است.

انور قرقاش تأکید کرد که حملات اخیر ایران به کشورهای حوزه‌ی خلیج، رویدادی ناگهانی نبوده بلکه فرآیندی از پیش برنامه‌ریزی‌شده است. وی خاطرنشان کرد که سیاست‌های مهار ایران از طریق تجارت و دیپلماسی به‌طور کامل شکست خورده و اکنون نیازمند یک بازنگری جامع و راهبردی است.

کشورهای عضو شورای همکاری شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی، در پی درگیری‌های مستقیم میان ایران با آمریکا و اسرائیل که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ (۱۰ اسفند ۱۴۰۲) آغاز شده بود، هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. علی‌رغم اعلام آتش‌بس شکننده میان واشینگتن و تهران در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ (۲۰ فروردین ۱۴۰۳)، تنش‌ها همچنان در سطح بالایی باقی مانده و امارات موضع سخت‌گیرانه‌تری را در قبال تهران اتخاذ کرده است.

در همین زمینه، کارشناسان مسائل سیاسی نظرات متفاوتی ابراز کرده‌اند. محمد زغول، پژوهشگر مرکز سیاست‌های امارات، اعلام کرد که تهران حدود ۲ هزار و ۸۰۰ پیام خصمانه به امارات ارسال کرده است. شادی دیاب، کارشناس امور ایران نیز به وجود دو ساختار حکومتی در ایران اشاره کرد و گفت: «تصمیمات خصمانه توسط دولت مسلح (سپاه پاسداران) اتخاذ می‌شود و نه دولت غیرنظامی.» همچنین عدنان عبادی، پژوهشگر حوزه‌ی امنیت، فعالیت‌های ایران را به گروه‌های شبه‌نظامی تشبیه کرد و محمد قواس نیز معتقد است عقب‌نشینی نقش آمریکا در منطقه، کشورهای خلیج را به سوی استقلال بیشتر در تصمیم‌گیری سوق داده است.

در پیوند با این تنش‌ها، وزارت امور داخلی بحرین از لغو تابعیت ۶۹ نفر به اتهام حمایت از اقدامات خصمانه‌ی ایران خبر داد. نهادهای حقوق بشری از جمله مؤسسه‌ی حقوق و دموکراسی بحرین، این اقدام را بزرگترین سلب تابعیت دسته‌جمعی در این کشور از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) تاکنون توصیف کرده‌اند. پیش‌تر سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز نسبت به بازداشت ده‌ها تن در بحرین به اتهام خیانت یا شرکت در تظاهرات ابراز نگرانی کرده بود.