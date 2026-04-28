«بدون حضور کوردستان و مهار شبه‌نظامیان، دولت موفق نخواهد شد»

6 ساعت پیش

شب گذشته، «مثال آلوسی»، سیاستمدار برجسته عراقی، در گفتگویی اختصاصی با شبکه تلویزیونی «کوردستان ۲۴»، با انتقاد تند از روند فعلی سیاسی در کشور و عملکرد چارچوب هماهنگی شیعیان (الاطار التنسيقی)، نسبت به تداوم نفوذ شبه‌نظامیان و خلأ قانون اساسی در عراق هشدار داد.

وی تنها راه برون‌رفت از بحران فعلی را برگزاری یک کنفرانس فراگیر ملی در بغداد یا اربیل دانست.

شگفتی از نامزدی چهره‌های تحریم‌شده

آلوسی در ابتدای سخنان خود با ابراز تعجب از معرفی «علی زیدی» برای تصدی مناصب عالی‌رتبه توسط چارچوب هماهنگی گفت: «ما سیاستمداران عراقی از این نامزدی غافلگیر شدیم. زیدی بیشتر به‌عنوان یک تاجر، فعال اقتصادی و صاحب یک بانک عراقی شناخته می‌شود که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد. معرفی چنین گزینه‌ای در شرایطی که کشور از مهلت‌های قانونی عبور کرده و رسماً در یک خلأ قانون اساسی به سر می‌برد، جای تأمل دارد.»

وی با اشاره به اختلافات درونی چارچوب هماهنگی افزود: «مشخص نیست این نامزدی‌ها بر اساس برنامه‌های سیاسی است یا صرفاً برای تصاحب قدرت و مناصب. احزاب درون چارچوب هماهنگی که به ظاهر یک بلوک واحد را تشکیل می‌دهند، دچار اختلافات عمیقی هستند؛ به‌طوری‌که نامزدهای پیشنهادی مانند باسم بدری یا احسان عوادی با مخالفت صریح جناح‌های وابسته به محمد شیاع سودانی یا نوری مالکی مواجه می‌شوند. به نظر می‌رسد معاملاتی سیاسی توسط افراد تازه‌کار در بغداد در حال جوش خوردن است که تنها منافع مالی و جناحی را دنبال می‌کند.»

دولت فعلی در مهار شبه‌نظامیان ناکام مانده است

این سیاستمدار عراقی در بخش دیگری از سخنانش، دولت محمد شیاع سودانی را برآمده از «چارچوب هماهنگی» خواند و از ناتوانی آن در تامین امنیت انتقاد کرد. آلوسی تصریح کرد: «وقتی دولت توانایی خدمت به شهروندان و برقراری امنیت را ندارد و در عوض، اقلیم کردستان، بصره و زیرساخت‌های نفتی عراق هدف بیش از ۸۰۰ موشک و پهپاد و ترورهای مستمر قرار می‌گیرد، وضعیت روز به روز وخیم‌تر خواهد شد.»

وی با رد مقایسه‌ی وضعیت شبه‌نظامیان عراقی با حزب‌الله لبنان گفت: «عراق دارای ارتشی یک میلیونی متشکل از نیروهای مسلح، پلیس و نهادهای امنیتی حرفه‌ای است. قابل قبول نیست که این نیروی عظیم نتواند در برابر یک گروه شبه‌نظامی ۳ هزار نفره که متهم به سرقت از وزارتخانه‌ها و پالایشگاه‌ها هستند، بایستد و عدالت را اجرا کند.»

نقش غیرقابل انکار کوردستان و اهل سنت

آلوسی با تاکید بر لزوم یکپارچگی ملی هشدار داد که نادیده گرفتن احزاب اصلی کشور عواقب جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. وی گفت: «بسیار ساده‌لوحانه است که کسی تصور کند می‌تواند دولتی در عراق تشکیل دهد که مردم کوردستان ا در آن نقشی نداشته باشند. احزاب کوردی با پشتوانه‌ی مبارزات تاریخی و میلیون‌ها رأی‌دهنده، نقش تعیین‌کننده‌ای در منافع اقلیم و کل عراق دارند. به همین ترتیب، نادیده گرفتن اهل سنت نیز غیرممکن است. عراقِ بدون توافق ملی و صرفاً تحت سلطه شبه‌نظامیان و عوامل وابسته به خارج، محکوم به شکست است.»

لزوم اطمینان‌بخشی به اربیل و واشینگتن

این چهره‌ی سیاسی خطاب به نامزدهای تصدی پست‌های کلیدی گفت: «هر فردی که در راس کار قرار می‌گیرد باید پیام اطمینان‌بخشی به واشینگتن بفرستد تا ثابت کند فردی صالح است. مهم‌تر از آن، باید با سفر به اربیل و دیدار با رهبران کورد، از جمله پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مشکلات مربوط به بودجه، فشارهای گمرکی و حملات سازمان‌یافته علیه اقلیم کردستان را حل و فصل کند. دولت آینده باید متعهد شود که از تمام شهروندان عراقی فارغ از دین، قومیت و مذهب محافظت خواهد کرد.»

درخواست برگزاری کنفرانس ملی و مداخله دستگاه قضا

مثال آلوسی در پایان سخنان دیشب خود، ضمن رد هرگونه دولتی که تحت هژمونی و دخالت‌های خارجی باشد، تاکید کرد: «آمریکا و کشورهای همسایه حاضر به تعامل با دولتی که توسط شبه‌نظامیان اداره شود، نیستند. ما برای نجات دولت و قانون اساسی نیازمند یک اجماع ملی واقعی هستیم. رهبران عراقی باید هرچه سریع‌تر یک کنفرانس ملی در بغداد یا اربیل برگزار کنند.»

وی همچنین با فراخواندن رئیس نهاد قضایی عراق به مداخله در این شرایط بحرانی افزود: «برای پایان دادن به این سهم‌خواهی‌ها و قلدری‌های سیاسی، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی باید نقش خود را ایفا کرده و دستگاه قضا را برای جلوگیری از فروپاشی کشور و وقوع یک بحران ملی خطرناک، فعال کند.»