هشدار وزیر خزانهداری آمریکا دربارهی فروپاشی صنعت نفت و بحران بنزین در ایران
وزیر خزانهداری آمریکا میگوید پالایشگاههای ایران در آستانهی تعطیلی قرار گرفتهاند
اسکات بنست وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد به دلیل محاصرهی دریایی و توقف صادرات، پالایشگاههای ایران در آستانهی تعطیلی قرار گرفته و این کشور با بحران جدی کمبود سوخت روبرو خواهد شد.
اسکات بنست، وزیر خزانهداری آمریکا، در اظهاراتی بر پیامدهای سنگین تحریمهای دریایی واشینگتن علیه تهران تأکید کرد. وی هشدار داد که صنعت نفت ایران به دلیل این فشارها در معرض نابودی قرار دارد و در آیندهای نزدیک، این کشور با بحران شدید کمبود بنزین مواجه خواهد شد. وزیر خزانهداری آمریکا خاطرنشان کرد که مسدود شدن مسیرهای آبی و توقف صادرات نفت باعث شده است تا مخازن ذخیرهسازی ایران به طور کامل پر شوند. این وضعیت منجر به کاهش چشمگیر استخراج نفت و در نهایت از کار افتادن پالایشگاههای داخلی خواهد شد.
بنست همچنین به دولتها و شرکتهای بینالمللی هشدار داد که از هرگونه معامله با بخش انرژی و خطوط هوایی ایران پرهیز کنند، چرا که در صورت تخطی، با مجازاتها و تحریمهای سخت ایالات متحده روبرو خواهند شد.
در پی افزایش تنشها میان واشینگتن و تهران که به درگیریهای مستقیم منجر شده است، ایالات متحده محاصرهی دریایی گستردهای را علیه مسیرهای ترانزیت نفت ایران اعمال کرد. این اقدام راهبردی باعث توقف بخش بزرگی از صادرات نفت ایران، بهویژه به مقصد چین شده است که بزرگترین خریدار نفت این کشور محسوب میشد.
در هفتههای اخیر، دولت دونالد ترامپ بستهی جدیدی از تحریمها را علیه دهها شرکت و کشتی تانکر اعمال کرد تا منابع درآمدی ایران را به طور کامل قطع کند. به دلیل نبود توان صادراتی و پر شدن مخازن، بسیاری از میدانهای نفتی و پالایشگاههای داخلی ایران ناچار به توقف فعالیت شدهاند؛ موضوعی که خطر بروز بحران سراسری سوخت و بنزین را در این کشور دوچندان کرده است.