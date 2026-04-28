کشف یک مرکز جاسوسی مجهز به اینترنت ماهوارهای در تهران
پلیس ایران میگوید یک مرکز ارسال اطلاعات به خارج را کشف کرده است
فرماندهی پلیس ایران از شناسایی و پلمب یک واحد مسکونی در منطقهی یوسفآباد خبر داد که به گفتهی آنها برای ارسال اطلاعات به خارج از کشور استفاده میشده است.
فرماندهی پلیس ایران میگوید در چارچوب فعالیتهای اطلاعاتی در پایتخت، موفق به شناسایی و تصرف یک واحد مسکونی شده است که به عنوان مرکز جاسوسی برای مقاصد نیروهای متخاصم فعالیت میکرد. طبق بیانیهی رسمی پلیس که امروز سهشنبه، ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شد، این مکان در منطقهی «یوسفآباد» تهران مستقر بوده است.
در این گزارش آمده است که واحد مذکور به فناوری اینترنت ماهوارهای «استارلینک» مجهز بوده و از این ابزار برای پیشبرد اهداف جاسوسی استفاده میشده است.
پلیس ایران در بیانیهی خود تأکید کرد: «هدف از استقرار این تجهیزات، ارسال اطلاعات، اخبار و تصاویر به سرویسهای اطلاعاتی و شبکههای معاند خارج از کشور بوده است.» مقامات امنیتی این اقدامات را به عنوان تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی ایران قلمداد کردهاند.
این بیانیه و اعلام کشف مرکز مذکور در زمانی منتشر میشود که گزارشها و گمانهزنیهایی دربارهی احتمال حملات هوایی از سوی آمریکا و اسرائیل مطرح شده است. نهادهای انتظامی ایران بر افزایش هوشیاری برای مقابله با فعالیتهای نفوذ و جاسوسی در شرایط کنونی تأکید کردهاند.