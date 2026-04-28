مسرور بارزانی: امیدواریم تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان بیش از این به تعویق نیافتد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان تأکید کرد که پس از برگزاری انتخابات پارلمان کوردستان، خواستار تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم در اسرع وقت شدهاند و ابراز امیدواری کرد که تشکیل کابینه جدید بیش از این به تعویق نیافتد.
عصر امروز سهشنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان با شماری از سرمایهگذاران اقلیم دیدار کرد.
وبگاه دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد: نخستوزیر در ابتدای نشست، مختصری درباره تحولات داخلی اقلیم کوردستان، عراق و منطقه ارائه کرد.
نخستوزیر در خصوص تشکیل کابینه جدید دولت فدرال نیز ابراز امیدواری کرد که موجب آغاز دورهای جدید برای صلح و ثبات در عراق و حل مسائل بین اقلیم و دولت فدرال بر مبنای قانون اساسی و احترام گذاشتن به حقوق قانونی و کیان فدرالی اقلیم کوردستان شود.
مسرور بارزانی درباره تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم اظهار داشت: «ما پس از برگزاری انتخابات پارلمان کوردستان، خواستار تشکیل کابینه جدید در اسرع وقت شدیم و امیدواریم که بیش از این به تعویق نیافتد.»
ایشان از سرمایهگذاران کوردستان و بخش خصوصی به خاطر نقش مهمی که در حمایت از دولت اقلیم و توسعه اقتصادی و فعالیتهای بازرگانی در کوردستان داشتهاند، قدردانی کرد.
در این نشست توصیهها و پیشنهاداتی برای رفع موانع و مسائل مربوط به فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی ارائه شد و نخستوزیر اقلیم کوردستان به سوالات و ملاحظات حاضران در جلسه پاسخ داد.
