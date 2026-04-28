اخبار

مسرور بارزانی به خانواده فاروق رفیق تسلیت گفت

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، درگذشت اندیشمند و نویسنده معروف کورد را به خانواده و بستگان او تسلیت گفت.

سه‌شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی درگذشت اندیشمند و نویسنده معروف کورد، فاروق رفیق را تسلیت گفت.

در پیام نخست‌وزیر آمده است:«به خانواده و بستگان و دوستان وی تسلیت می‌گویم و خود را در اندوه ایشان شریک می‌دانم.»

همچنین می‌افزاید: «خداوند متعال روح وی را به بهشت شاد گرداند و به خانواده‌اش صبر و آرامش عنایت فرماید.»

فاروق رفیق، نویسنده و اندیشمند کورد امروز سه‌شنبه در خانه خود در اربیل درگذشت.

ب.ن

 
Kurdistan24 ,