احتمال بازگشت احمد تورک و احمد اوزر به مناصب شهرداری

یک روزنامه‌نگار نزدیک به دولت ترکیە از بازگشت شهردار برکنارشده‌ی ماردین خبر داد

1 ساعت پیش

یک روزنامه‌نگار نزدیک به دولت ترکیه از احتمال بازگشت شهرداران برکنار شده‌ی ماردین و اسنیورت به پست‌های مدیریتی خود در ماه مه آینده خبر داد.

سینان بورهان، روزنامه‌نگار نزدیک به محافل دولتی در ترکیه اعلام کرد که در چارچوب ابتکار عمل موسوم به «ترکیه‌ی عاری از ترور»، انتظار می‌رود در ماه مه سال آینده، احمد تورک، شهردار پیشین ماردین و احمد اوزر، شهردار اسنیورت به مناصب خود بازگردند.

احمد تورک، از چهره‌های برجسته‌ی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در انتخابات ۳۱ مارس ۲۰۲۴ (۱۱ فروردین ۱۴۰۳) برای سومین بار به عنوان شهردار کلان‌شهر ماردین انتخاب شد. با این حال، وی به اتهام ارتباط با پرونده‌ی «کوبانی» از کار برکنار و وزارت امور داخلی ترکیه، سرپرست (قیم) را جایگزین وی کرد. در تحولی مشابه، احمد اوزر، شهردار منطقه‌ی اسنیورت استانبول و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق (ج‌هـ‌پ) نیز به دلیل تحقیقات قضایی از سمت خود برکنار شده بود.

این گمانه‌زنی‌ها پس از سخنان اخیر دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (م‌هـ‌پ) تقویت شده است. باغچلی در نشست فراکسیون حزب خود با اشاره به ضرورت تغییرات رادیکال سیاسی، اعلام کرد که اگر اهداف مورد نظر در مسیر صلح محقق شود، راه برای بازگشت شخصیت‌هایی نظیر «احمدها» به مناصبشان و بازگشت دمیرتاش به خانه هموار خواهد شد.

سیاست برکناری شهرداران منتخب در ترکیه و مناطق کوردستانی و انتصاب «قیم» به جای آن‌ها، از سال ۲۰۱۶ میلادی به یکی از چالش‌های بنیادین میان دولت و جریان‌های سیاسی کورد مبدل شده است.