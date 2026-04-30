کشف و ضبط بیش از ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان انبار
نیروهای امنیتی عراق محمولهی مواد مخدر را در بالن حرارتی ضبط کردند
فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق از خنثیسازی یک عملیات قاچاق مواد مخدر با استفاده از روشی نوین در غرب این کشور خبر داد.
فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق، امروز پنجشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در بیانیهای اعلام کرد که یگانهای امنیتی موفق شدند یک عدد بالن حرارتی را که حاوی محمولهی بزرگی از مواد مخدر بود، در مناطق بیابانی استان انبار شناسایی و توقیف کنند.
در این گزارش آمده است که محمولهی مذکور شامل بیش از ۳۳ کیلوگرم قرصهای روانگردان، معادل تقریبی ۱۹۵ هزار عدد قرص بوده است. نیروهای مرزبانی بلافاصله محموله را ضبط کرده و اقدامات قانونی برای شناسایی مبدأ و مقصد این عملیات را آغاز کردهاند.
همزمان با این عملیات، دستگاه امنیت ملی عراق نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرد که تنها در طول ماه آوریل، ۷۷ متهم به بازرگانی و توزیع مواد مخدر در سراسر کشور دستگیر شدهاند که نشاندهنده تشدید برخورد با سوداگران مرگ است.