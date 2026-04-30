مجتبی خامنهای: آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه است
رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی گفت هرگونه تعدی به خاک ایران را با پاسخ قاطع همراه دانست
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در پیامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس، این پهنهی آبی را بخش جداییناپذیر از هویت و تمدن ایران خواند.
وی تأکید کرد که حفظ امنیت تنگهی هرمز به عنوان یکی از راهبردیترین آبراههای جهان، به نفع تمامی کنشگران بینالمللی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، واشینگتن را مسئول ردیف اول تنشهای منطقهای دانست و اظهار داشت: «دخالتهای مستمر آمریکا مانع اصلی همگرایی و زندگی مسالمتآمیز کشورهای منطقه است.»
مجتبی خامنهای با هشدار به دشمنان کشورش، تصریح کرد که ملت ایران هیچگونه دستدرازی به حاکمیت ملی خود را برنمیتابد. وی همزمان خطاب به کشورهای عربی حوزهی خلیج فارس، بر «سرنوشت مشترک» تأکید کرد و خواستار همکاریهای منطقهای جهت تثبیت امنیت، بدون اتکا به نیروهای فرامنطقهای شد.