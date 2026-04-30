محکومیت شهردار سابق حکاری به ۱۹ سال حبس
دم پارتی با محکومیت شهردار سابق حکاری مخالفت کرد
دادگاه جرایم سنگین ترکیه حکم ۱۹ سال و ۶ ماه زندان برای محمد صدیق آکیش، شهردار سابق حکاری را تأیید کرد؛ اقدامی که با اعتراض شدید محافل سیاسی کورد روبرو شد.
دادگاه اول جرایم سنگین حکاری در حکمی جدید، مجازات ۱۹ سال و ۶ ماه حبس برای محمد صدیق آکیش را ابقا کرد. این در حالی است که پیشتر دادگاه تجدیدنظر «وان» این حکم را نقض کرده و پرونده را جهت بررسی مجدد ارجاع داده بود، اما دادگاه بدوی حکاری بدون توجه به ملاحظات دادگاه عالی، بر مجازات قبلی و رد دفاعیات وکلای مدافع اصرار ورزید.
تونجر باکرهان، همرهبر حزب دم پارتی، در واکنشی تند، این حکم را «کودتای قضایی علیه ارادهی ملت» نامید. وی اظهار داشت که دولت ابتدا با انتصاب قیم، مدیریت شهری را غصب کرد و اکنون با صدور احکام سنگین زندان، به دنبال حذف فیزیکی و سیاسی منتخبان مردم است.
محمد صدیق آکیش که در انتخابات ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ (۳۱ مارس ۲۰۲۴) به عنوان شهردار حکاری انتخاب شده بود، تنها دو ماه پس از آغاز به کار، برکنار و بازداشت شد. این پرونده به عنوان نخستین نمونه از موج جدید انتصاب قیمها در دورهی اخیر، بازتابهای گستردهای در سطح بینالمللی داشته است.