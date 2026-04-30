نخستوزیر مکلف عراق به اربیل میآید
اربیل (کوردستان۲۴) ـ قرار است روز شنبهٔ پیش رو، علی الزیدی، نخستوزیر مکلف عراق، به اقلیم کوردستان سفر کند و با پرزیدنت بارزانی و مقامات بلندپایه اقلیم دیدار کند.
بر پایه اطلاعات رسیده به کوردستان۲۴، علی الزیدی، پس از آنکه برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق مکلف شد، دیدارهایی با نیروهای اهل سنت و شیعه انجام داده است و در ادامه آن برای دیدار با نیروهای سیاسی و مقامات بلندپایه کورد به اقلیم کوردستان سفر میکند.
هدف از سفر الزیدی به اربیل گفتوگو در خصوص مشارکت پارت دموکرات کوردستان در دولت آینده است. او میخواهد همه جوامع و نیروها در دولت آینده عراق مشارکت داشته باشند و در این راستا تلاش میکند که پارت دموکرات را که نشستهای مجلس نمایندگان را تحریم کرده است، به بازگشت به بغداد و شکستن تحریم متقاعد کند.
علی الزیدی در دیدار با پرزیدنت مسعود بارزانی دیدگاههای خود را درباره اداره دولت به ایشان و مقامات بلندپایه ارائه میکند. پارت دموکرات کوردستان نیز مطالبات و نگرانیهای خود را به طور واضح با نخستوزیر مکلف مطرح میکند.
گفته میشود که نخستوزیر مکلف روابط خوب و متوازنی با همه نیروهای سیاسی عراق دارد.
ب.ن