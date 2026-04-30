اربیل (کوردستان۲۴) ـ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، امروز پنجشنبه ۳۰ آوریل، اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا، اختلالات در خلیج را عمیق‌تر کرده و به اهداف خود نخواهد رسید.

پزشکیان در بیانیه‌ای گفت: «هرگونه تلاش برای اعمال محاصره یا محدودیت‌های دریایی خلاف قوانین بین‌المللی است و محکوم به شکست است.»

وی افزود که چنین اقداماتی «نه تنها به افزایش امنیت منطقه‌ای کمکی نمی‌کند، بلکه در واقع منبع تنش و اختلال در ثبات پایدار در خلیج است.»

ایالات متحده در ۱۳ آوریل، چند روز پس از آتش‌بس که جنگ با ایران را متوقف کرد، بنادر و سواحل ایران را محاصره دریایی کرد.

ارتش ایران تنگه استراتژیک هرمز، یک مجرای حیاتی برای حمل و نقل نفت و گاز جهانی، را بسته نگه داشته است و اخیراً تهدید کرده است که در صورت ادامه محاصره توسط آمریکا، «پاسخ» خواهد داد.

روز چهارشنبه، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، بدون ارائه جزئیات، این هشدار را تکرار کرد.

محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران ایران که در ماه مارس توسط خامنه‌ای به عنوان مشاور نظامی منصوب شد، به تلویزیون دولتی گفت: «ما محاصره دریایی را تحمل نخواهیم کرد. اگر ادامه یابد، ایران پاسخ خواهد داد.»

او همچنین نسبت به دور جدیدی از جنگ بین ایالات متحده و ایران هشدار داد و گفت که احتمالاً شاهد غرق شدن کشتی‌های آمریکایی و «کشته شدن سربازانش» خواهیم بود.

او افزود: «اگر ایالات متحده جنگ دیگری را آغاز کند، باید انتظار داشته باشد که ما تعداد زیادی از آنها را به اسارت بگیریم.»

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، گفت که ایالات متحده «هیچ نتیجه‌ای» از محاصره خود نخواهد گرفت و هرگونه نگرانی در مورد تأمین و توزیع نفت را رد کرد.

او به تلویزیون دولتی گفت: «کارکنان صنعت نفت شبانه‌روزی کار می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچ مشکلی در ارائه خدمات وجود ندارد.»

همچنین روز چهارشنبه، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، اعلام کرد که ایران «در آینده بسیار نزدیک» سلاح‌های دریایی را که اخیراً توسعه داده است، مستقر خواهد کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن