هشدار مراد قاریلان دربارهی پیامدهای تداوم انزوای عبدالله اوجالان
مراد قرەیلان، تداوم انزوای رهبر زندانی پکک را نشانهای خطرناک برای آیندهی گفتگوها دانست
مراد قرەیلان، عضو فرماندهی مرکزی پ.ک.ک (پاسداری خلق)، در جدیدترین پیام خود به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر، از روند اجرای پروژهی صلح انتقاد کرد. وی در گفتگو با رسانههای نزدیک به حزب کارگران کوردستان اظهار داشت که انزوای عبدالله اوجالان همچنان ادامه دارد و سرنوشت دیدارهای «ایمرالی» نباید تنها به تصمیم یا اظهارنظر یک مقام واحد وابسته باشد.
قرەیلان با اشاره به اینکه روند صلح در حال حاضر در وضعیت تعلیق یا توقف قرار دارد، تصریح کرد که از منظر حقوقی، انزوای عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، همچنان پابرجاست. وی افزود: «نمیتوان این مسئلهی حیاتی را به اظهارات یک مسئول پیوند زد که مدعی شود دیدارهای ایمرالی دیگر سودی ندارد؛ چنین رفتاری سلب اعتماد میکند و به معنای نادیده گرفتن قانون است.» وی تأکید کرد که نهادها باید بر اساس تصمیمات اداری شفاف عمل کنند، در حالی که تاکنون تنها گزارش کمیسیون پارلمانی بهصورت رسمی منتشر شده است.
به گفتهی این عضو ارشد پکک، با وجود دیدار هیئتهای دولت ترکیه و «دم پارتی» با عبدالله اوجالان در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ (۷ فروردین ۱۴۰۵)، این گفتگوها نتایج ملموسی در پی نداشته است. قاریلان خاطرنشان کرد که عدم برگزاری دیدار جدید از ماه گذشته تاکنون، نشاندهندهی عقبنشینی یا تعلل نیروهای تصمیمگیرنده تحت تأثیر رویدادهای منطقهای و داخلی است. وی همچنین تأکید کرد که پکک به تعهدات خود عمل کرده و تصمیم برای پایان دادن به ۴۲ سال مبارزهی مسلحانه، گامی بزرگ بوده که نشاندهندهی حسن نیت این جریان در برابر افکار عمومی است.
روند جدید صلح از اکتبر ۲۰۲۴ با ابتکار دولت باغچلی آغاز شد و در اوایل سال ۲۰۲۵ به اعلام آتشبس رسمی و تصمیم پکک برای زمین گذاشتن سلاح انجامید، اما اکنون گروههای کوردستانی از کندی دولت در اجرای گامهای قانونی و تداوم انتصاب سرپرست برای شهرداریها انتقاد میکنند.