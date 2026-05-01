تاکید بغداد بر حل مسالمتآمیز تنشها؛ رایزنی تلفنی وزرای خارجه عراق و ایران
وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با همتای ایرانی خود، ضمن تاکید بر موضع ثابت بغداد مبنی بر حلوفصل مسالمتآمیز بحرانها، هشدار داد که عراق از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از پیامدهای این جنگ و طولانی شدن آن متحمل شده است.
روز جمعه، ۱ مه ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد.
وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در این تماس تلفنی، وزیر خارجه ایران همتای عراقی خود را در جریان جزئیات مذاکرات اخیر با طرف آمریکایی قرار داد و ماهیت پیامهای تبادل شده میان واشینگتن و تهران را که از طریق پاکستان ارسال شده است، تشریح کرد. وی، همچنین به محورهای مورد توافق و نقاط اختلافی میان طرفین اشاره نمود.
طبق این بیانیه، عباس عراقچی بر "تمایل کشورش برای دستیابی به نتایج مثبت" تاکید کرد و گامهای پیشنهادی برای پیشبرد روند حلوفصل اختلافات را تبیین نمود.
در مقابل، فؤاد حسین بار دیگر بر "حمایت عراق از تلاشهای دیپلماتیک و اهمیت دستیابی به راهکاری نهایی برای پایان دادن به جنگ" تاکید کرد. وی، خاطرنشان کرد که تداوم درگیریها عامل اصلی ایجاد وضعیت بیثبات در منطقه است.
وزیر امور خارجه عراق تصریح کرد: عراق از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از پیامدهای این جنگ و طولانی شدن آن متحمل شده است.
وی، همچنین از همتای ایرانی خود بابت تداوم هماهنگیها و اطلاعرسانی درباره آخرین تحولات فرآیند مذاکرات قدردانی کرد.
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، پس از آغاز درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران نیز اهدافی را در اسرائیل و برخی مواضع منطقه که از آنها به عنوان "پایگاهها و منافع آمریکا" یاد کرد، مورد هدف قرار داد. متعاقباً در ۸ آوریل سال جاری، با میانجیگری پاکستان، واشینگتن و تهران بر سر یک آتشبس موقت توافق کردند.
در ۱۱ آوریل، پاکستان میزبان دور جدیدی از مذاکرات میان طرفین بود که بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت. پس از آن، در ۲۱ همان ماه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به درخواست میانجیگران پاکستانی، تصمیم گرفت آتشبس را تا زمان ارائه پیشنهادات تهران در خصوص مذاکرات تمدید کند؛ تصمیمی که بدون تعیین بازه زمانی مشخص برای پایان آتشبس اتخاذ شده است.