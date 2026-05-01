مدیرکل سرمایه‌گذاری اربیل، اعلام کرد که در راستای تلاش‌های کابینه نهم برای توسعه بخش اقتصادی، تاکنون ۱۳۱ مجوز سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در محدوده استان اربیل صادر شده است. این پروژه‌ها که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها از مرز ۱۳ میلیارد دلار فراتر می‌رود، با هدف تقویت زیرساخت‌های توریستی و جذب بیشتر گردشگران به منطقه اجرا می‌شوند.

سامان عارف، مدیرکل سرمایه‌گذاری اربیل، روز جمعه اول مه ۲۰۲۶ در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: در طول فعالیت کابینه نهم، تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. از مجموع ۷۰۰ مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده در استان اربیل، ۱۳۱ مورد متعلق به بخش گردشگری است. این اقدام گامی استراتژیک برای متنوع‌سازی منابع درآمدی در اقلیم کوردستان محسوب می‌شود.

وی، همچنین تاکید کرد که دولت در این مرحله بر پروژه‌های "استراتژیک و زیربنایی" تمرکز کرده و همزمان با توسعه پروژه‌ها، به بهبود شبکه راه‌ها و جاده‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای داده است تا دسترسی گردشگران داخلی و خارجی به مناطق توریستی تسهیل شود.

سامان عارف، در پایان به رشد چشمگیر زیرساخت‌های آبی و احداث چندین پوند (سد کوچک) برای مهار آب در منطقه اشاره کرد که بخشی از طرح جامع توسعه پایدار در این استان است.