تقابل هوش مصنوعی و جنگافزارهای سنتی در حساسترین آبراه جهان
نیروی دریایی ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات ناشی از مینهای دریایی ایران در تنگه هرمز، به شکلی گسترده به تکنولوژی هوش مصنوعی (AI) روی آورده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در روز جمعه، ۱ مه ۲۰۲۶، وزارت دفاع آمریکا قراردادی به ارزش ۹۹.۷ میلیون دلار با شرکت Domino Data Lab امضا کرده است.
این قرارداد، ستون فقرات پروژهای موسوم بە AMMO (یادگیری ماشین شتابیافته برای عملیاتهای دریایی) خواهد بود. هدف از این پروژه، کاهش زمان شناسایی و خنثیسازی مینها از "شش ماه" به "چند روز" است تا امنیت کریدورهای انرژی جهانی تضمین شود. توماس رابینسون، مدیر اجرایی این شرکت میگوید: در گذشته شناسایی مین وظیفه کشتیها بود، اما امروز این مأموریت بر عهده هوش مصنوعی است.
این فناوری با ادغام دادههای سنسورها، سونار و تصویربرداری دقیق در پهپادهای زیرسطحی، سرعت تطبیقپذیری بالایی ایجاد میکند.
همزمان، پنتاگون از همکاری با هفت غول فناوری از جمله SpaceX، OpenAI، NVIDIA و Google برای تقویت شبکههای اطلاعاتی فوقمحرمانه خبر داده است.
نکته قابل توجه در این میان، حذف شرکت Anthropic از این فهرست به دلیل ملاحظات امنیتی زنجیره تأمین است؛ هرچند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، احتمال بازگشت این شرکت در صورت تغییر رویکرد را رد نکرده است.
در حال حاضر، بیش از ۱.۳ میلیون پرسنل نظامی آمریکا از پلتفرم GenAI.mil برای برنامهریزیهای لجستیکی و عملیاتی استفاده میکنند.